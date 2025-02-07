"Чисто политическое решение". Эксперт о выходе стран Балтии из энергосистемы БРЭЛЛ

8 февраля страны Балтии выйдут из единой с Россией и Беларусью энергосистемы БРЭЛЛ, после чего начнут получать электричество со стороны Евросоюза.

Эксперты при этом говорят, что переподключение будет иметь ряд серьезных последствий - вырастут тарифы и угроза блэкаутов.

"Мы выходим из стабильного, надежного кольца БРЭЛЛ, которое работало десятилетиями, и входим во что-то неизведанное, а это неизведанное мы почувствуем на своей шкуре", - таким мнением в студии "Первого информационного" поделился Эдикас Ягелавичус, председатель международного общественного объединения "Международный форум добрососедства".

Эксперт сомневается, что синхронизация будет производиться как следует. "Мы сейчас переходим от частоты российской на какую-то новую свою частоту. И это все должно быть обеспечено технологически".

Также он уверен, что выход стран Балтии из системы БРЭЛЛ - это чисто политическое решение.