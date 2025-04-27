"Чисто! Проф! Союз!" Активисты ФПБ наводят порядок на объектах по всей Беларуси

Сделать мир красивее и навести порядок, чтобы Беларусь этой весной засияла новыми красками. Республиканский проект "Чисто! Проф! Союз!" придал новый облик более тысячи объектам по всей стране.

Инициативу Федерации профсоюзов подхватили во всех регионах. В Год благоустройства это еще и новое качество жизни, говорят участники. Активисты побывали на знаковых для страны объектах, территориях здравниц и социальных приютов, мемориалах и памятниках героям.