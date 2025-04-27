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"Чисто! Проф! Союз!" Активисты ФПБ наводят порядок на объектах по всей Беларуси
Сделать мир красивее и навести порядок, чтобы Беларусь этой весной засияла новыми красками. Республиканский проект "Чисто! Проф! Союз!" придал новый облик более тысячи объектам по всей стране.
Инициативу Федерации профсоюзов подхватили во всех регионах. В Год благоустройства это еще и новое качество жизни, говорят участники. Активисты побывали на знаковых для страны объектах, территориях здравниц и социальных приютов, мемориалах и памятниках героям.
Федерация профсоюзов Беларуси удерживает лидерство как самая массовая общественная организация страны. Сегодня она объединяет около 4 млн человек самых разных профессий, чинов и рангов. А это представители 15 ключевых отраслей.