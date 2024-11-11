Чистые улицы, хорошие дороги, красивые фасады - 2025-й в Беларуси станет Годом благоустройства

Будут приняты масштабные меры, в том числе по наведению порядка на земле, благоустройству населенных пунктов, производственных объектов.

Указом № 1 Президента Беларуси 2025-й объявлен Годом благоустройства и стартом пятилетки качества. Такая мера направлена на то, чтобы объединить усилия государства и общества по дальнейшему улучшению качества жизни в нашей стране.

Планируется многое сделать по наведению порядка на земле, благоустройству населенных пунктов, производственных объектов, поддержанию в надлежащем состоянии территорий вдоль автомобильных и железных дорог.

Состоится не менее двух республиканских субботников.

Указ предусматривает активизацию волонтерского движения и реализацию гражданских инициатив, направленных на благоустройство страны. Правительству поручено в месячный срок утвердить республиканский план мероприятий Года благоустройства.

Благоустройство - это хорошо сделанное, качественное. И, кажется, нет здесь ничего нового. Это то, чем белорусы славятся. Наше благоустройство - чистые улицы, хорошие дороги, красивые фасады зданий и порядок внутри них. Но ведь все это не по щелчку пальцев делается. До конца 2025-го в Минске благоустроят все дворы. А это плюс к фасадам и крышам детские площадки, ремонт покрытий проездов.

В 2025-м завершат реконструкцию парка им. Горького, старт работ по парку Народного единства и четвертой очереди парка Уго Чавеса. Будут благоустроены о новые зоны отдыха (по две в каждом районе Минска) к 3 Июля и ко Дню города. Заменят заборы в частном секторе, а еще сделают столицу краше: высадят свыше 20 тыс. деревьев, под 1,5 млн цветов, 300 тыс. кустов. И так масштабно планируется благоустроить все регионы.

Благоустройство равно комфорт. Например, с открытием трех новых станций метро добираться из дома на работу стало удобнее жителям "Минск-Мира", Лошицы и Сеницы. А если метро до городов-спутников проложат?

Качество жизни - это и чистая вода. Вот-вот откроют последние несколько десятков артезианских скважин, и Минск полностью будет с артезианской водой. Это анонсировал Президент. Не все страны идут по такому пути. В сутки столица потребляет более 400 тыс. кубометров воды.

"Мы откопали 90 скважин для того, чтобы Минск полностью обеспечить чистой водой", - рассказал Александр Лукашенко. Он пояснил, что в общей сложности Минск потребляет более 400 тыс. куб.м воды в сутки и нужно было еще обеспечить водоснабжение из подземных источников в объеме 120-130 тыс. куб.м.

"Мы это для кого делаем? Для своего народа. Скажу откровенно: а могли бы и не делать", - отметил Президент. И многие страны берут воду из наземных источников.

"Но мы это сделали. Потому что я знаю, что это люди запомнят навсегда. И будут благодарны. Потому что воздух, вода, наше питание - это основа жизни. Не лекарства. А именно это. Воздух, вода - то, без чего люди жить не могут", - сказал глава государства.

Минский водоканал сейчас реализует сразу несколько проектов - ведется реконструкция насосной станции в Щемыслице, строительство станции обезжелезивания. И совсем из другой отрасли (хотя тоже связано с водой) - идет реконструкция очистных сооружений.

Кирилл Антонов, замдиректора УП "Минскводоканал":

"В городе Минске речка протекает такая, какая она есть, а уже за городом мы в нее добавляем очищенные сточные воды. Сегодня есть требования по удалению из воды так называемых биогенных элементов: азота и фосфора. Эти элементы, попадая в воду, способствуют развитию водорослей. Поэтому современные механизмы очистки будут предполагать то, что из воды будут удаляться также соединения азота и фосфора".

Под Минском строят мусороперерабатывающий завод. Его запустят в 2025-м.

Около 20 сооружений будет возведено на 10 гектарах земли. Технически здесь удалось организовать стыковку сразу двух объектов: самого предприятия и полигона по захоронению отходов.

Сергей Панев, директор ГП "Гордорстрой":

"Город Минск образовывает ежегодно почти 600 тыс. тонн отходов. Сразу после ввода объекта в эксплуатацию мы планируем загрузить его мощности на 100 %".

Строят с опережением. Обещают вместо 28 месяцев уложиться за 18. Хотя экология и от каждого из нас зависит. Во-первых, раздельный сбор мусора, сортировка. Во-вторых, чисто там, где не сорят. Ответственность за благоустройство лежит на каждом из нас.

Больше свободы дадут волонтерам. Хотя, например, Союз молодежи всегда на передовой - благоустраивает памятники, храмы, парки и скверы.

Гражданские инициативы приветствуются. Традиционно беремся за лопаты зимой, помогая коммунальщикам. Весной высаживаем деревья, по осени убираем листву.

В течение месяца Совету Министров совместно с облисполкомами и Минским горисполкомом предстоит разработать республиканский план мероприятий. В течение двух месяцев назначат как минимум два республиканских субботника.