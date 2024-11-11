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Чистые улицы, хорошие дороги, красивые фасады - 2025-й в Беларуси станет Годом благоустройства
Автор:Анастасия Бенедисюк
Будут приняты масштабные меры, в том числе по наведению порядка на земле, благоустройству населенных пунктов, производственных объектов.
Указом № 1 Президента Беларуси 2025-й объявлен Годом благоустройства и стартом пятилетки качества. Такая мера направлена на то, чтобы объединить усилия государства и общества по дальнейшему улучшению качества жизни в нашей стране.
Планируется многое сделать по наведению порядка на земле, благоустройству населенных пунктов, производственных объектов, поддержанию в надлежащем состоянии территорий вдоль автомобильных и железных дорог.
Состоится не менее двух республиканских субботников.
Указ предусматривает активизацию волонтерского движения и реализацию гражданских инициатив, направленных на благоустройство страны. Правительству поручено в месячный срок утвердить республиканский план мероприятий Года благоустройства.
Благоустройство - это хорошо сделанное, качественное. И, кажется, нет здесь ничего нового. Это то, чем белорусы славятся. Наше благоустройство - чистые улицы, хорошие дороги, красивые фасады зданий и порядок внутри них. Но ведь все это не по щелчку пальцев делается. До конца 2025-го в Минске благоустроят все дворы. А это плюс к фасадам и крышам детские площадки, ремонт покрытий проездов.
В 2025-м завершат реконструкцию парка им. Горького, старт работ по парку Народного единства и четвертой очереди парка Уго Чавеса. Будут благоустроены о новые зоны отдыха (по две в каждом районе Минска) к 3 Июля и ко Дню города. Заменят заборы в частном секторе, а еще сделают столицу краше: высадят свыше 20 тыс. деревьев, под 1,5 млн цветов, 300 тыс. кустов. И так масштабно планируется благоустроить все регионы.
Благоустройство равно комфорт. Например, с открытием трех новых станций метро добираться из дома на работу стало удобнее жителям "Минск-Мира", Лошицы и Сеницы. А если метро до городов-спутников проложат?
Качество жизни - это и чистая вода. Вот-вот откроют последние несколько десятков артезианских скважин, и Минск полностью будет с артезианской водой. Это анонсировал Президент. Не все страны идут по такому пути. В сутки столица потребляет более 400 тыс. кубометров воды.
"Мы откопали 90 скважин для того, чтобы Минск полностью обеспечить чистой водой", - рассказал Александр Лукашенко. Он пояснил, что в общей сложности Минск потребляет более 400 тыс. куб.м воды в сутки и нужно было еще обеспечить водоснабжение из подземных источников в объеме 120-130 тыс. куб.м.
"Мы это для кого делаем? Для своего народа. Скажу откровенно: а могли бы и не делать", - отметил Президент. И многие страны берут воду из наземных источников.
"Но мы это сделали. Потому что я знаю, что это люди запомнят навсегда. И будут благодарны. Потому что воздух, вода, наше питание - это основа жизни. Не лекарства. А именно это. Воздух, вода - то, без чего люди жить не могут", - сказал глава государства.
Минский водоканал сейчас реализует сразу несколько проектов - ведется реконструкция насосной станции в Щемыслице, строительство станции обезжелезивания. И совсем из другой отрасли (хотя тоже связано с водой) - идет реконструкция очистных сооружений.
Кирилл Антонов, замдиректора УП "Минскводоканал":
"В городе Минске речка протекает такая, какая она есть, а уже за городом мы в нее добавляем очищенные сточные воды. Сегодня есть требования по удалению из воды так называемых биогенных элементов: азота и фосфора. Эти элементы, попадая в воду, способствуют развитию водорослей. Поэтому современные механизмы очистки будут предполагать то, что из воды будут удаляться также соединения азота и фосфора".
Под Минском строят мусороперерабатывающий завод. Его запустят в 2025-м.
Около 20 сооружений будет возведено на 10 гектарах земли. Технически здесь удалось организовать стыковку сразу двух объектов: самого предприятия и полигона по захоронению отходов.
Сергей Панев, директор ГП "Гордорстрой":
"Город Минск образовывает ежегодно почти 600 тыс. тонн отходов. Сразу после ввода объекта в эксплуатацию мы планируем загрузить его мощности на 100 %".
Строят с опережением. Обещают вместо 28 месяцев уложиться за 18. Хотя экология и от каждого из нас зависит. Во-первых, раздельный сбор мусора, сортировка. Во-вторых, чисто там, где не сорят. Ответственность за благоустройство лежит на каждом из нас.
Больше свободы дадут волонтерам. Хотя, например, Союз молодежи всегда на передовой - благоустраивает памятники, храмы, парки и скверы.
Гражданские инициативы приветствуются. Традиционно беремся за лопаты зимой, помогая коммунальщикам. Весной высаживаем деревья, по осени убираем листву.
В течение месяца Совету Министров совместно с облисполкомами и Минским горисполкомом предстоит разработать республиканский план мероприятий. В течение двух месяцев назначат как минимум два республиканских субботника.
По итогу года будут выбраны лучшие населенные пункты. Три месяца дается на внесение предложений по ужесточению ответственности за нарушения правил благоустройства. Пристальнее посмотрят на санитарное состояние земельных участков.
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