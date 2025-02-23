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Члены Совета Республики 3 марта проведут единый день приема граждан

3 марта члены Совета Республики Национального собрания Беларуси восьмого созыва проведут единый день приема граждан.

В этот день сенаторы посетят все районы Минской области, встретятся с людьми, выслушают их просьбы и предложения, помогут в разрешении волнующих вопросов.

Прием будет вестись по предварительной записи. Всего на связи будут 22 сенатора.

Совет Республикиединый день приема граждан