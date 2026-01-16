Чрезвычайный режим в морозы: ГАИ, МЧС и медики предупреждают об опасностях на дорогах

Во избежание чрезвычайных происшествий в морозы все причастные организации переведены на усиленный вариант работы. Об опасностях предупреждают медики и спасатели. Дорожная милиция советует воздержаться от поездок. Экипажи ГАИ продолжают мониторить обстановку на дорогах.

На дорогу сейчас выезжают в основном опытные водители, которые смогли приспособиться к экстремальным морозам. Погода действительно внесла свои коррективы и добавила сложностей: помимо снежных заносов, водителям сложнее завестись. В большей степени это касается владельцев дизельных авто.

Водители электрокаров предупреждают своих собратьев: перед выездом электромобили желательно поставить на зарядку, чтобы машина прогревалась уже непосредственно от станции.

Дорожные милиционеры напоминают, что они всегда готовы прийти на помощь. Но тем не менее просят не злоупотреблять людей их помощью и помнить, что у них также есть свои должностные обязанности.

На данный момент по линии МЧС никаких чрезвычайных ситуаций нет, однако отмечаются бытовые пожары. Основные риски связаны с эксплуатацией неисправных печей: люди хотят согреться, но не у всех эти печи исправны.

Похожая ситуация произошла 15 января под Гомелем: у одного сельчанина загорелись постельные принадлежности за печкой. К счастью, обошлось без серьезных последствий. Вовремя просигнализировал пожарный извещатель. Вещи удалось потушить, человек не пострадал. Стоит помнить о мерах безопасности и проверить свои печи, насколько они исправны.