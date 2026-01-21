Что Беларусь может предложить Совету мира, рассказал российский журналист Кухаркин

Участие Беларуси в Совете мира логично и обосновано: страна может предложить опыт переговоров и адекватное понимание современной международной ситуации. Своим мнением поделился российский журналист, блогер Павел Кухаркин.

"Позиция в Беларуси и лично Александра Григорьевича Лукашенко является очень последовательной долгие годы. Она не меняется ни влево, ни вправо. Это постоянная позиция поддержки мира, стабилизации и уважения интересов каждой страны в этом мире", - отметил он.

Журналист напомнил, что с 2014 года Минск был площадкой для мирных переговоров по украинскому вопросу. И после начала специальной военной операции в 2022 году Беларусь предоставила площадку для переговоров между российской и украинской делегациями и не отказывалась от своей посреднической миссии.