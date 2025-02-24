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Что будет с неиспользуемыми площадями "Горизонта", рассказали в Совете Республики
Совещание по вопросу вовлечения в оборот неиспользуемых площадей ОАО "H Холдинг" под руководством председателя Совета Республики Натальи Кочановой состоялось в Совете Республики 24 февраля.
Неиспользуемые территории "Горизонта" отдадут под инновационное производство. Наталья Кочанова отметила, что около 60 тыс. площадей предприятия "H Холдинг" сейчас не используется, а значит там можно создать Минский городской технопарк со своими преференциями для предприятий.
Владислав Татаринович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Предприятие в первоочередном плане провело работы для использования тех помещений, которые ему необходимы для выпуска инновационной продукции. Перспективы у холдинга достаточно серьезные. За последние несколько лет в разы увеличились объемы производства, и практически 90 % - это инновационная продукция. Активно был реализован проект по созданию современного медицинского центра, который тоже работает. Естественно, большие перспективы и в следующем году. Что касается создания условий для эффективной деятельности иных субъектов хозяйствования, все это тоже последовательно решается, в том числе и путем привлечения финансовых ресурсов предприятий, которые заинтересованы работать на этой площадке".
Поручения по вопросам создания инновационных производств на территории холдинга "Горизонт" были даны Президентом в январе 2021 года. Главная задача - задействовать пустующие площади под производство. Был разработан график выполнения работ до 2025 года, который сейчас поэтапно реализуется.