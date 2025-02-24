Что будет с неиспользуемыми площадями "Горизонта", рассказали в Совете Республики

Неиспользуемые территории "Горизонта" отдадут под инновационное производство. Наталья Кочанова отметила, что около 60 тыс. площадей предприятия "H Холдинг" сейчас не используется, а значит там можно создать Минский городской технопарк со своими преференциями для предприятий.

Владислав Татаринович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Предприятие в первоочередном плане провело работы для использования тех помещений, которые ему необходимы для выпуска инновационной продукции. Перспективы у холдинга достаточно серьезные. За последние несколько лет в разы увеличились объемы производства, и практически 90 % - это инновационная продукция. Активно был реализован проект по созданию современного медицинского центра, который тоже работает. Естественно, большие перспективы и в следующем году. Что касается создания условий для эффективной деятельности иных субъектов хозяйствования, все это тоже последовательно решается, в том числе и путем привлечения финансовых ресурсов предприятий, которые заинтересованы работать на этой площадке".