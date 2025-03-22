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Что до сих пор скрывают те, кто руководит БНР, - ответы в фильме "Тайны белорусских националистов"
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1_72025-03-22T14:27:22.000000Z00
Трилогия журналистов "Первого информационного". В понедельник, 24 марта, стартует сенсационное документальное расследование о деятельности членов Рады БНР "Тайны белорусских националистов".
Детально разберем, проанализируем и расскажем о том, что до сих пор скрывают те, кто руководит Белорусской народной республикой, и за чей счет живут.
Антология БНР - от создания до современности. Три вечера - 24, 26 и 27 марта - после "Панорамы" на "Беларусь 1".