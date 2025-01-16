Что думают сербы о белорусском народе. О результатах соцопроса рассказал Душан Пророкович

Санкционное давление Запада не влияет на восприятие сербами Беларуси как стратегически значимого партнера. Об этом говорят данные социсследования, проведенного Центром евразийских исследований Института международной политики и экономики Сербии.

Перспективным в глазах сербов видится развитие долгосрочных отношений между Сербией и Беларусью, особенно в сфере сельского хозяйства и продовольствия, торговли и машиностроения. В рамках экономических отношений сербы подчеркивают значимость развития торговли и более широкой представленности продукции обеих стран на рынках Беларуси и Сербии. При этом в числе наиболее известных белорусских брендов названы лидеры машиностроения, флагманы бытовой техники, производители косметики и кондитерских изделий.

Приоритетными направлениями развития сотрудничества в социальной сфере, по мнению сербов, выступают образование, туризм, культура и религия. Сербы также считают необходимым развивать сотрудничество с Беларусью в таких сферах, как производство, образование и наука, торгово-экономическая сфера, туризм и культура, общество, религия и в сфере финансов.

Душан Пророкович, директор Центра евразийских исследований института международной политики и экономики Сербии:

"Мы начали этот совместный проект. Хотели увидеть, что сербы думают о Республике Беларусь и о белорусском народе. Думаю, что это может быть хороший фундамент для дальнейших совместных проектов. В Сербии очень-очень позитивно воспринимают и Республику Беларусь, и белорусский народ. Я ожидал большинство этих результатов, но одна вещь неожиданна: только 4,5 % наших граждан в этом опросе думают о Беларуси негативно".

Беларусь - Сербия: встречный опрос проведен белорусами

В декабре встречное исследование было проведено и в Беларуси Центром социально-гуманитарных исследований БГЭУ, который имеет большой опыт проведения подобных международных опросов.

Его провели методом поквартирного интервью, были выбраны 1,5 тыс. респондентов. Основная цель - выявить особенности взаимного восприятия белорусов и сербов, определить наиболее перспективные направления сотрудничества и развития дружеских отношений между двумя странами.

Также наши социологи поинтересовались у белорусов, собираются ли они принять участие в выборах. "Да" ответили 85,5 % опрошенных, "нет" - 4,8 %. Еще не определились 9,7 %.

Ирина Лашук, руководитель Центра социально-гуманитарных исследований БГЭУ: "Белорусы планируют в своем подавляющем большинстве участвовать в выборах. Это тоже крайне важно. Политическая активность белорусов сегодня высока. Они собираются прийти на выборы и голосовать за действующего Президента. В принципе, мы же не знали, какой мы получим ответ, но все-таки рискнули задать вопрос: "Что вы ожидаете в ближайшие пять лет?" Так вот люди в первую очередь ожидают стабильности и порядка. Это первое, самое главное, чего они ждут от той власти, которую они изберут 26 января на выборах Президента Республики Беларусь".

За действующего Президента Беларуси Александра Лукашенко на выборах готовы проголосовать 82,5 %белорусов.