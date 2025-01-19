Что испытывают белорусские спасатели в Арктике - обо всем расскажут личные дневники

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19 января белорусские спасатели отмечают профессиональный праздник. МЧС нашей страны выполняет весь спектр аварийно-спасательных работ: от ликвидации пожаров и наводнений до устранения последствий масштабных катастроф - авиапроисшествий, аварий на нефте- и газопроводах.
А спецотряд "ЗУБР" аккредитован для участия в международных гуманитарных спасательных операциях.
Сейчас белорусские спасатели наращивают свое присутствие в Арктике. Об этом в эксклюзивном интервью "Первому информационному" рассказал начальник республиканского отряда специального назначения "ЗУБР" Игорь Зарембо.
В рамках исследовательской миссии на Крайнем Севере России находятся три сотрудника РОСН МЧС. Экспедиция была организована российской стороной. Одна из задач наших специалистов - испытание аварийно-спасательного оборудования и спецодежды белорусского производства в экстремально низких температурах.
Один из испытываемых образцов - вездеход МАЗ. Каждый сотрудник РОСН ведет свой дневник, записи которого будут тщательно изучены после возвращения.
Ко Дню спасателя корреспонденты "Первого информационного" записали большое интервью с начальником спецотряда МЧС "ЗУБР" Игорем Зарембо. Эксклюзив будет показан в эфире 19 января.