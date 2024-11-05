На календаре первый день зимы. И новый месяц традиционно приносит белорусам ряд новаций.
Так, уменьшится стоимость ЖКУ для некоторых категорий граждан. Это коснется тех, кто проживает в учреждениях соцобслуживания и имеет в собственности пустующее жилье. Если в квартире нет приборов учета газа, воды и электроэнергии, плату за такие коммунальные услуги начислять не будут.
Также начнут действовать новые правила по вывозу бытовых отходов. Речь идет о строительном мусоре, который образуется в результате ремонта. Коммунальные и строительные отходы теперь будут собирать раздельно. Для новостроек эти правила применяться не будут.
Также в Беларуси вступают в силу новые стандарты сотовой связи. Теперь доля неуспешных вызовов не должна превышать 6 %, разъединений из-за сбоев в сети - не более 3 %. При этом доля успешных звонков, которые сделаны через мобильный интернет, не может падать ниже 90 %.
Впереди праздники и новогодние каникулы
Впереди новогодние праздники. Начнем марафон с католического Рождества: 25 декабря - нерабочая среда. Тогда же у школьников начнутся зимние каникулы. 31 декабря у большинства белорусов сокращенный рабочий день. А потом будет череда новогодних праздников: нерабочие - 1 и 2 января, а также 4-е, 5-е, 6-е и 7-е. Но 11 января придется поработать за 6-е.
Это не все новости. Елочные базары начнут работать уже в середине декабря, а товары на новогодний стол можно будет приобрести с 10-процентной скидкой. МАРТ анонсирует акции на продукцию, сделанную в Беларуси.