На календаре первый день зимы. И новый месяц традиционно приносит белорусам ряд новаций.

Изменения в оплате ЖКУ

Так, уменьшится стоимость ЖКУ для некоторых категорий граждан. Это коснется тех, кто проживает в учреждениях соцобслуживания и имеет в собственности пустующее жилье. Если в квартире нет приборов учета газа, воды и электроэнергии, плату за такие коммунальные услуги начислять не будут.

Правила по вывозу ТБО

Также начнут действовать новые правила по вывозу бытовых отходов. Речь идет о строительном мусоре, который образуется в результате ремонта. Коммунальные и строительные отходы теперь будут собирать раздельно. Для новостроек эти правила применяться не будут.

Вырастет качество связи

Также в Беларуси вступают в силу новые стандарты сотовой связи. Теперь доля неуспешных вызовов не должна превышать 6 %, разъединений из-за сбоев в сети - не более 3 %. При этом доля успешных звонков, которые сделаны через мобильный интернет, не может падать ниже 90 %.

Впереди праздники и новогодние каникулы

Впереди новогодние праздники. Начнем марафон с католического Рождества: 25 декабря - нерабочая среда. Тогда же у школьников начнутся зимние каникулы. 31 декабря у большинства белорусов сокращенный рабочий день. А потом будет череда новогодних праздников: нерабочие - 1 и 2 января, а также 4-е, 5-е, 6-е и 7-е. Но 11 января придется поработать за 6-е.