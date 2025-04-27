Что изменится для ветеранов с 1 мая, рассказали в Минтруда

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С 1 мая в Беларуси вступают в силу изменения, предусмотренные законом "Об изменении законов по вопросам ветеранов". Основная цель нововведений - усиление социальных гарантий для определенных категорий ветеранов Великой Отечественной войны, бывших узников фашизма, ветеранов боевых действий на территории других государств и членов семей погибших военнослужащих.

О том, что именно изменится и с какой целью были приняты эти меры, рассказала начальник главного управления социального обслуживания и социальной помощи Министерства труда и социальной защиты Екатерина Коледа, пишет БЕЛТА.

Екатерина Коледа отметила, что пересмотр льгот для ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий стал необходимым шагом, поскольку эти меры не обновлялись почти 20 лет. "Ключевым фактором является возраст наших ветеранов, который напрямую влияет на их здоровье. Это касается как ветеранов Великой Отечественной войны, так и ветеранов боевых действий, а также членов семей погибших. Мы понимаем, что вопросы здоровья для этих категорий граждан являются действительно важными и требуют внимания. Например, в среднем ветеранам Великой Отечественной войны около 100 лет, узникам фашизма - около 80 лет, а ветеранам боевых действий - 60", - подчеркнула она.

Начальник управления добавила, что большинство изменений коснется именно ветеранов боевых действий на территории других государств. "Последствия их участия в боевых действиях не прошли бесследно для их здоровья, и с приближением пенсионного возраста эти проблемы становятся более ощутимыми. Поэтому меры поддержки были крайне необходимы", - пояснила Екатерина Коледа.

Она также отметила, что новые нормы разрабатывались с учетом обращений ветеранских организаций и граждан. "Это побудило нас к комплексной работе, которую мы начали в 2023 году и успешно завершили. 11 ноября 2024 года глава государства подписал соответствующий закон, который вступит в силу 1 мая 2025 года", - добавила она.

Важно отметить, что большинство льгот и мер поддержки, предусмотренных законом, будут предоставляться на основании статуса, который подтверждается удостоверениями. Следовательно, дополнительных действий со стороны ветеранов, бывших узников или членов семей погибших не потребуется.

Так, Екатерина Коледа рассказала, что с 1 мая вводится новая категория лиц, которая будет относиться к участникам Великой Отечественной войны. "Ранее лица, награжденные медалями СССР за безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны и награжденные медалями СССР за самоотверженный труд в тылу, относились к одной категории. Теперь мы разделили их на две категории: лица, награжденные орденами или медалями за безупречную воинскую службу, отнесены к участникам Великой Отечественной войны. В связи с этим для них предусмотрено увеличение ежемесячного повышения к пенсии с 50 % до 250 % минимальной пенсии по возрасту. Лица, награжденные орденами или медалями за самоотверженный труд в тылу, остаются в категории ветеранов Великой Отечественной войны, и для них предусмотрено увеличение ежемесячного повышения к пенсии с 50 % до 100 % минимальной пенсии по возрасту", - рассказала она.

Кроме того, всем категориям ветеранов Великой Отечественной войны предоставляется право на внеочередное обслуживание в организациях здравоохранения и внеочередную госпитализацию для оказания плановой медицинской помощи, а также первоочередной прием в государственных органах и иных организациях независимо от формы собственности.

Дополнительные меры поддержки предусмотрены и для пострадавших от последствий войны. "В частности, меры государственной поддержки расширены для узников фашизма. С 1 мая для них будет доступно бесплатное обеспечение лекарственными средствами, техническими средствами социальной реабилитации, бесплатное санаторно-курортное лечение и оздоровление, бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, а также право на внеочередное обслуживание в организациях здравоохранения и внеочередную госпитализацию для оказания плановой медицинской помощи. Кроме того, они получат первоочередной прием в государственных органах и других организациях независимо от формы собственности", - рассказала начальник.

Также для узников фашизма предусмотрено право на внеочередное пользование всеми видами услуг связи, физкультурно-оздоровительных услуг, услуг организаций культуры, а также на приобретение билетов на все виды транспорта и льготное (в том числе внеочередное) обслуживание в организациях розничной торговли и бытового обслуживания.

Новые меры также касаются награжденных медалью "За оборону Ленинграда", знаком "Жителю блокадного Ленинграда" и тех, кто работал на объектах противовоздушной обороны или строительстве других военных объектов. Для них предусмотрено право на внеочередное обслуживание в организациях здравоохранения, внеочередную госпитализацию и первоочередной прием в государственных органах и других организациях независимо от формы собственности.

Масштабные изменения коснулись и ветеранов боевых действий на территории других государств. Для лиц из этой категории, получивших статус инвалида в мирное время, пенсионный возраст снижен на пять лет. "Существуют определенные ранения, которые не позволяют получить группу инвалидности сразу, но со временем начинают влиять на здоровье и могут повлиять на установление группы инвалидности. Учитывая это, было принято решение о праве всех инвалидов боевых действий на досрочный выход на пенсию", - отметила она.

Кроме того, ветеранам боевых действий на территории других государств из числа военнослужащих будут предоставляться меры поддержки в здравоохранении. "С 1 мая они будут бесплатно обеспечиваться лекарственными средствами и техническими средствами социальной реабилитации, санаторно-курортным лечением и оздоровлением. Для них также предусмотрено бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, внеочередное обслуживание в организациях здравоохранения, внеочередная госпитализация, а также первоочередной прием в государственных органах и других организациях независимо от формы собственности", - рассказала она.

Изменения предусмотрены и для лиц, направлявшихся для работы в Афганистане с 1979 по 1989 год. С 1 мая их ожидает новая ежемесячная доплата в размере 100 % минимальной пенсии по возрасту.