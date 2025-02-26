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Что изменится с 1 марта 2025 года в Беларуси
На календаре 1 марта. А это значит, что в Беларуси традиционно вступает в силу ряд новаций. Изменения по большей степени затронут граждан (например, новый рейс в ОАЭ или союзный роуминг), но есть и то, что коснется бизнеса.
Изменения в оценке кредитоспособности
Банки, лизинговые и микрофинансовые организации с сегодняшнего дня при оценке кредитоспособности клиентов должны опираться на единые подходы. Их установил Нацбанк, чтобы защитить права потребителей и не допускать чрезмерной долговой нагрузки на граждан.
Надбавки для медработников со средним специальным образованием
Еще одно ожидаемое новшество - для специалистов со средним специальным медицинским образованием. Для них повышены надбавки на 10 % от оклада. Следующее повышение произойдет 1 сентября, а с 1 декабря эти выплаты поднимут сразу на 15 %.
Таким образом общее повышение надбавок медперсонала среднего звена к концу года составит 35 % от оклада. Но итоговая сумма доплат у каждого своя, и она зависит от профиля специалиста.
Ювелирные украшения можно продавать в интернете
С 1 марта в Беларуси разрешена торговля ювелирными изделиями через интернет-магазины. Заниматься этим могут только лицензированные юрлица и ИП. При этом продукция должна быть белорусского производства и маркирована кодами идентификации.