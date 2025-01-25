Что может предложить Беларусь своим партнерам в рамках ШОС и БРИКС в сфере технологий?

В стратегиях действий Беларуси в рамках ШОС и БРИКС научная составляющая отражается достаточно серьезно.

Сегодня для Беларуси в условиях санкционного давления со стороны Запада очень важно поддерживать свой технологический суверенитет. А поддерживать его, не имея научных технологических связей с другими государствами, с большой мировой наукой, невозможно. В настоящее время у белорусов есть возможность выстраивания отношений такого характера.

Алексей Беляев, политолог, декан факультета журналистики БГУ:

"Мы видим уровень нашей системы высшего образования, зарождение все больше новых контактов со странами того же Глобального Юга, с Азиатским и Африканским регионами. Мы видим кооперацию в области научно-технических исследований и с Российской Федерацией, и с Китаем. Белорусы пытаются приходить и предлагать уже со своей стороны определенные технологии различным государствам".

Беларуси есть что предложить своим партнерам в рамках ШОС и БРИКС в научной и образовательной сфере. Она является на сегодняшний день высокотехнологичным государством.

Актуальное интервью | Алексей Беляев Почему важно реализовать наши национальные интересы? Об этом рассказал декан факультета журналистики Белорусского государственного университета, политолог Алексей Беляев. - Стратегии участия нашей страны в работе ШОС и БРИКС - С какими государствами мы выстраиваем долгосрочные отношения? - Научный потенциал: Беларусь - высокотехнологичное государство 25.01.2025 20:00

"У нас достаточно высокие места по уровню развития интернета и его доступности. Белорусы имеют общий высокий уровень IQ. Наши студенты выигрывают многочисленные конкурсы в области математики и программирования. И это свидетельствует о том, что у нас достаточно высокий научно-технический потенциал. Мы сегодня работаем в области высоких технологий", - отмечает политолог.

По мнению Алексея Беляева, Парк высоких технологий - это аккумулирующий центр в Беларуси, куда привлекаются специалисты в IT-сфере. Идет активная работа в области искусственного интеллекта. Также белорусы сегодня работают в направлении формирования системы "Умный город", в области создания аналога электронного государства.