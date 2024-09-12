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Что может уменьшить последствия ДТП. Спасет ли ЗОЖ?
В правилах дорожного движения для водителей четко описано, как действовать в опасной ситуации. Об этом подробнее рассказал адвокат Минской городской коллегии адвокатов Артем Папковский в "Актуальном интервью".
Он констатировал, что в опасных ситуациях есть единственный путь - торможение.
Артем Папковский:
"Это обосновано научными исследованиями. Дело в том, что тормозная система срабатывает просто быстрее, чем рулевая. Потому что в рулевой системе требуется два маневра, как минимум: поворот руля в одну сторону, в другую. В тормозной системе - один маневр. Сработка тормозной системы составляет 0,1 секунды".
По словам адвоката, не бывает ситуаций, когда маневр (с помощью руля. - Прим. ред.) является более полезным действием, чем торможение.
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"Необходимо подумать о себе и пешеходам (и в целом всем участникам дорожного движения). Практика показывает, что легкие спортивные девушки, попадая в ДТП, отделываются минимальными телесными повреждениями, - отметил гость проекта. - Неоднократно были случаи, когда они перелетали через все транспортное средство и получали только синяки".
Он также добавил, что люди с лишним весом, слабой физподготовкой, проблемами с опорно-двигательным аппаратом получают тяжкие телесные повреждения при малейшем контакте с транспортом: "Даже контакт с бампером автомобиля на минимальной скорости (например, 5 км/ч) может привести к перелому костей".
"Кроме того, падение на асфальт у людей с плохой физподготовкой либо с лишним весом фактически всегда вызывает тяжкие телесные повреждения: от перелома копчика, до переломов костей позвоночника или черепно-мозговых травм", - сказал Артем Папковский.
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