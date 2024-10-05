Адвокат о необходимости спешиваться: изменение, скорее всего, будет временным

Изменение ПДД в Беларуси, касающееся спешивания участников движения при пересечении дороги, скорее всего, будет временным. Об этом заявил адвокат Минской городской коллегии адвокатов Артем Папковский в "Актуальном интервью".

Артем Папковский:

"Данное изменение, я подозреваю, скорее всего, будет временным, потому что нужно дисциплинировать средства персональной мобильности. Многие велосипедисты уже дисциплинированы. В городе заметно, что они часто соблюдают ПДД, даже пользователи шеринга".

"Если человек берет велосипед, он уже понимает свою ответственность. И с повышенной ответственностью водитель велосипеда расценивает те или иные опасности. Он не имеет привычки, как многие водители средства персональной мобильности, шнырять между рядами", - заметил адвокат.