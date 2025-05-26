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Что нужно учесть иностранцу, желающему посетить "Славянский базар", при въезде в Беларусь
Беларусь готовится к XXXIV Международному фестивалю искусств "Славянский базар в Витебске". Для участников и гостей фестиваля в Беларуси действует отдельный безвиз. Подробно о правилах въезда и пребывания в стране рассказал в "Актуальном интервью" начальник отряда пограничного контроля "Минск" Андрей Шока.
"Славянский базар" - это одна из визитных карточек Республики Беларусь. Президентом Беларуси из года в год издается распоряжение, согласно которому иностранцы, желающие посетить "Славянский базар", могут приехать в Беларусь без виз.
Для этого людям необходимо иметь при пересечении государственной границы паспорт и билет (оригинальный либо электронный). Андрей Шока особенно обратил внимание и на то, что зарубежные гости должны прибыть на фестиваль до начала действия билета, а никак не после даты проведения того или иного мероприятия, на которое планировали приехать.
Факт
Пересечь границу Беларуси можно либо заранее, либо день в день.
Кстати, для иностранцев есть еще одна преференция. Согласно распоряжению Президента Беларуси для них отменяется государственная пошлина при регистрации. Она будет осуществляться бесплатно по месту пребывания.