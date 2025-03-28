Что останется народу после продажи Украины США? Подробности в "Клубе редакторов"

Что останется народу после продажи Украины США? Как сделка по редкоземельным металлам не оставит от Киева камня на камне?

А также инаугурация Президента. Речь Александра Лукашенко была построена на очень простых, понятных, житейских вещах. Такое мнение прозвучало в рамках программы "Клуб редакторов". Эксперты круглого стола отметили, что подобное торжество - важная веха в истории белорусского государства.