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Что останется народу после продажи Украины США? Подробности в "Клубе редакторов"
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32025-03-28T18:36:14.000000Z00
Что останется народу после продажи Украины США? Как сделка по редкоземельным металлам не оставит от Киева камня на камне?
А также инаугурация Президента. Речь Александра Лукашенко была построена на очень простых, понятных, житейских вещах. Такое мнение прозвучало в рамках программы "Клуб редакторов". Эксперты круглого стола отметили, что подобное торжество - важная веха в истории белорусского государства.
Почему беглых коробит от успехов нашей страны, как Латвия прошла путь от сказочной республики до экономического дна ЕС? Ответы в "Клубе редакторов". Смотрите после "Панорамы" на "Беларусь 1".