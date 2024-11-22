Что помешало вовремя нажать на тормоз. Уголовное дело возбуждено по факту гибели ребенка в Минске

Следователи возбудили уголовное дело по факту аварии в Минске, где под колесами пикапа погиб 8-летний мальчик. Он шел с другом. Трагедия случилась на улице Космонавтов вечером 10 января. СК опубликовал кадры момента наезда. По предварительным данным, 28-летняя водитель автомобиля "Форд", проезжая зебру, не пропустила двоих юных пешеходов. Судя по видео, один из них остановился, другой продолжил путь, как и машина.

Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК Беларуси по г. Минску:

"В результате наезда ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью. На месте трагедии работали следователи с привлечением экспертов и сотрудников ГАИ. Зафиксирована следовая картина. В отношении водителя автомобиля "Форд" возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. В настоящее время проводятся следственные действия для установления обстоятельств произошедшего".