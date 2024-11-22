3.41 RUB
3.48 USD
3.58 EUR
ПрезидентОбществоПолитикаЭкономикаКультураЗдоровьеТехнологииРегионыПроисшествияСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Что помешало вовремя нажать на тормоз. Уголовное дело возбуждено по факту гибели ребенка в Минске
Следователи возбудили уголовное дело по факту аварии в Минске, где под колесами пикапа погиб 8-летний мальчик. Он шел с другом. Трагедия случилась на улице Космонавтов вечером 10 января. СК опубликовал кадры момента наезда. По предварительным данным, 28-летняя водитель автомобиля "Форд", проезжая зебру, не пропустила двоих юных пешеходов. Судя по видео, один из них остановился, другой продолжил путь, как и машина.
Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК Беларуси по г. Минску:
"В результате наезда ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью. На месте трагедии работали следователи с привлечением экспертов и сотрудников ГАИ. Зафиксирована следовая картина. В отношении водителя автомобиля "Форд" возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. В настоящее время проводятся следственные действия для установления обстоятельств произошедшего".
Что помешало автоледи вовремя нажать на тормоз - выясняется. В этом следователи просят помочь очевидцев. Если вы стали свидетелем аварии, сообщите по номерам телефонов: (017)389-55-55, (029)159-08-35.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Новые проекты и добрые дела - Белорусский союз женщин наметил планы на 2025 год
Акулович назвала новый ресурс, который поможет избежать фейковой информации
В Беларуси под запрет попал отечественный стиральный порошок
Что помешало вовремя нажать на тормоз. Уголовное дело возбуждено по факту гибели ребенка в Минске
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все