Что происходит с мировым жандармом, расскажут эксперты "Клуба редакторов"

Что происходит с мировым жандармом, или Как Соединенные Штаты мутят воду в мировом политическом океане. Разбираются эксперты и гости "Клуба редакторов".

Ультиматум Трампа - это пиар или угроза? Что ждет планету через 50 дней? Спойлер: ничего нового. Но зачем Западу жизненно необходимо демонизировать Восток?

Дмитрий Жук, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Вся идеология НАТО, ЕС, США, старого мира рушится, если нет врага на Востоке. Враг (Беларусь, Россия) должен быть обязательно, иначе стержень, на который они нанизывают все свои траты, рассыпается. Они всеми способами будут культивировать образ врага и убеждать свой народ в том, что скоро совершат очень важный для них оборонительный поход на Восток".