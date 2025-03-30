Что такое мультибрендовый центр и зачем его открыла Беларусь в Новосибирске

Белорусская промышленность остается в драйверах развития и укрепляет свое присутствие на экспортных рынках. Беларусь продает технику под ключ, обеспечивая партнеров сервисом и нужными комплектующими.

27 марта в Новосибирске открыли мультибрендовый центр "Белорусские машины" (второй такой в России). Этот сибирский регион с визитом посещала делегация правительства Беларуси. Там же были подписаны и контракты на поставку сотни тракторов, а также обновление комбайнов. Кстати, наша страна планирует строить в Новосибирске метро.

Говорят, что в Новосибирске посреди Красного проспекта у часовни Николая Чудотворца находится центр России. Часовня появилась здесь в 1914 году, и с того времени существует много споров, действительно ли это точка равноудаленного пересечения, к тому же с начала XX века очертания границ изменились. Но то, что Новосибирск является крупным транспортным узлом, - факт. Через него проходит Транссибирская магистраль, железные дороги и автодороги, которые связывают этот регион со Средней Азией, Дальним Востоком и центральными регионами России.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/81368107-df46-4951-86c1-a08dae5aef74/conversions/76acce8c-329a-4bb9-937e-ffa6e37cf5ae-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/81368107-df46-4951-86c1-a08dae5aef74/conversions/76acce8c-329a-4bb9-937e-ffa6e37cf5ae-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/81368107-df46-4951-86c1-a08dae5aef74/conversions/76acce8c-329a-4bb9-937e-ffa6e37cf5ae-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/81368107-df46-4951-86c1-a08dae5aef74/conversions/76acce8c-329a-4bb9-937e-ffa6e37cf5ae-xl-___webp_1920.webp 1920w

Белорусам до Новосибирска по прямой не менее 4 тыс. км. Но разве расстояние имеет значение, когда туда доезжают белорусские продукты питания? В городе уже есть девять магазинов с полными полками. Половина оборота приходится именно на продажи мясных продуктов - их подвозят по три фуры каждую неделю. Планируется еще открыть ресторан белорусской кухни, отделы текстиля и магазин меховых изделий.

Беларусь будет обновлять и пассажирскую технику - наших трамваев в городе ездит уже более 70 штук. И это только начало. Автобусы с автономным ходом также имеются на улицах - все сделано для комфорта новосибирцев. Об этом говорили вице-премьер Беларуси Виктор Каранкевич и губернатор Новосибирской области Андрей Травников за столом переговоров, а также во время посещения предприятий нефтехимического профиля, микроэлектроники, станкостроения и бурения скважин. Теперь уж точно можно сказать, что совместных проектов станет больше.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/907846af-1745-4162-abce-1acc44af8e6c/conversions/0ccad133-8ca2-4d11-8e86-bbd58bb2ef24-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/907846af-1745-4162-abce-1acc44af8e6c/conversions/0ccad133-8ca2-4d11-8e86-bbd58bb2ef24-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/907846af-1745-4162-abce-1acc44af8e6c/conversions/0ccad133-8ca2-4d11-8e86-bbd58bb2ef24-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/907846af-1745-4162-abce-1acc44af8e6c/conversions/0ccad133-8ca2-4d11-8e86-bbd58bb2ef24-xl-___webp_1920.webp 1920w

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

"В рамках этого визита мы посетили ряд промышленных предприятий, которые представляют интересы для субъектов Республики Беларусь. Обсуждены вопросы, связанные с нефтепереработкой, нефтедобычей. Между концерном "Белнефтехим" и этими предприятиями есть определенное направление, требующее дополнительной проработки, что может стать в дальнейшем дополнительными сферами взаимодействия".

По словам Виктора Каранкевича, рассматривались и вопросы развития станкостроения. Белорусская делегация посетила одно из предприятий, производящее шпиндели, которые по качеству и уровню не уступают мировым. Это тоже может быть направление сотрудничества и взаимодействия в кооперации в станкостроительной отрасли. То есть Беларусь будет получать крупные узлы, необходимые для станкостроения, а в итоге поставлять в Новосибирск конечные продукты в виде станков.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/45a3850b-a08f-429e-8405-1707c0acd2e7/conversions/58746d84-7aa6-4202-b972-f25c7a70d1d1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/45a3850b-a08f-429e-8405-1707c0acd2e7/conversions/58746d84-7aa6-4202-b972-f25c7a70d1d1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/45a3850b-a08f-429e-8405-1707c0acd2e7/conversions/58746d84-7aa6-4202-b972-f25c7a70d1d1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/45a3850b-a08f-429e-8405-1707c0acd2e7/conversions/58746d84-7aa6-4202-b972-f25c7a70d1d1-xl-___webp_1920.webp 1920w

Была обозначена и заинтересованность в дальнейшем проектировании и строительстве новых станций метро Дзержинской линии в Новосибирске. И уже первый этап, можно сказать, реализован - белорусская организация участвует в проектировании этих станций. "Конечно, будем заинтересованы, с учетом накопленной компетенции и наличия возможностей, в реализации самого строительства станций", - сообщил вице-премьер.

Беларусь и дальше планирует участвовать в конкурсах, чтобы прокладывать метро в Новосибирске. Это новое направлением, благодаря которому будет выстраиваться возможность долгосрочного взаимодействия.

В 2025 году возобновляются и поставки техники. Уже поставлено около 20 единиц. Прорабатываются и вопросы создания в Новосибирске центра технической поддержки карьерных самосвалов, что также будет определенным стимулом в развитии добывающей отрасли здесь с применением современной карьерной техники белорусского производства и оказания качественного сервиса.

Сейчас разрабатывается программа сотрудничества до 2027 года с конкретизацией по отдельным направлениям. Их определили уже на уровне руководителей ведомств как в Новосибирской области, со стороны органов госуправления Республики Беларусь, так и на уровне субъектов хозяйствования.

"Документы, которые наработаны, подписаны или находятся в высокой степени проработки, должны уже, начиная с 2025 года, давать результат. Это касается решения задач, которые обозначены на уровне глав Беларуси и России. В рамках Союзного государства особое внимание уделяется межрегиональному развитию, и в настоящее время с учетом внешнеполитической ситуации, внешнеэкономических барьеров это направление является основной, движущей силой в укреплении и развитии белорусско-российских отношений", - обозначил Виктор Каранкевич.

Топовые проекты - это основа программы сотрудничества до 2027 года, которую планируют подписать на Форуме регионов в Нижнем Новгороде. Самым громким проектом стало открытие мультибрендового центра белорусской техники. Ранее здесь продавали только тракторы и все детали к ним, а ныне линейка предложений стала куда шире. Это и комбайны, и все навесное сельхозоборудование, есть большой склад запчастей и быстрая помощь сервиса.

Александр Рогожник, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:

"Эту работу мы начали еще два года назад. И первым центром стал белорусский центр на базе тракторного завода в Татарстане. Он показал свою актуальность и, самое главное, выполняет все задачи, которые были поставлены Президентом Беларуси Александром Лукашенко".

В Новосибирск Беларусь пришла со всей линейкой техники: начиная от посевного агрегата и заканчивая уборочным комбайном. Сегодня любое хозяйство может приобрести в одном месте не отдельно взятую технику, а технологию. Уже утверждена дорожная карта по созданию таких центров по Российской Федерации.

Как отметил Александр Рогожник, третий такой комплекс будет открыт в Кемерове в июне. Это будет знаковый пилотный проект, где помимо всей техники будет представлена и карьерная техника, которая уже работает в регионах и успешно себя зарекомендовала.

Но это только небольшая часть работы мультибрендовых центров. Сегодня говорят и о том, что Беларусь должна идти по пути создания совместных предприятий с различными профильными холдингами в Российской Федерации. И такая работа по поручению премьер-министра начата, уже даже сформирован пул предполагаемых проектов. В нем будет задействовано более 10 предприятий. Сегодня с Россией эта возможность прорабатывается для того, чтобы это сотрудничество укреплялось и двигалось вперед.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/00869c67-9bf2-4665-8c92-464b14b12c93/conversions/d7cfdec8-e3f0-49ee-9eca-5b19e17984b7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/00869c67-9bf2-4665-8c92-464b14b12c93/conversions/d7cfdec8-e3f0-49ee-9eca-5b19e17984b7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/00869c67-9bf2-4665-8c92-464b14b12c93/conversions/d7cfdec8-e3f0-49ee-9eca-5b19e17984b7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/00869c67-9bf2-4665-8c92-464b14b12c93/conversions/d7cfdec8-e3f0-49ee-9eca-5b19e17984b7-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Рогожник: "Основой будет машиностроение, но есть и другие сферы. Мы ставим перед собой задачу пойти дальше, например, в области авиастроения. И ту программу, которая подписана, расширить до 2035 года. Нужно разработать большую программу в области авиастроения, где можно было бы задействовать помимо 558-го Авиационного ремонтного завода, который реализует проект по "Освее", еще и Минский завод гражданской авиации № 407, занимающийся модернизацией. Необходимо включить в эту программу и Оршанский авиаремонтный завод, чтобы понимать, как будем работать дальше".

Беларусь славится не только машиностроением, но и легпром активно заходит в российские регионы. На вопрос, актуален ли для России проект "Да дому", Александр Рогожник ответил, что эти проекты приносят результат, но Республика Беларусь пошла немного дальше.

Нашу страну посетили представители одного из крупнейших ретейлов - сети "Ашан". Именно в эту работу и был включен легпром. Сегодня этот ретейлер заинтересован в приобретении всего спектра легкой промышленности, начиная с льняных изделий и заканчивая продукцией БХПО.

Беларусь перешла к заключению прямых контрактов с теми, кто продает. По сути дела, две страны убирают среднее звено дилеров, которые тоже формируют наценку на продукт. "И сегодня задача, которая ставилась Президентом, выполняется. Если мы эту задачу решим, то присутствие на российском рынке белорусского продовольствия значительно увеличится", - пояснил Александр Рогожник.

Однако посол также констатировал, что торговля на старте года складывается с небольшим проседанием (согласно данным за I квартал 2025 года). Но есть поручение правительства выполнить по году 105 %.