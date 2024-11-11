Что такое новый метапневмовирус и опасен ли он

Беларусь занимает одно из ведущих мест в мире по доступности медуслуг для населения.

В последнее время очень активно, в том числе и в СМИ, начали говорить о метапневмовирусе. В Министерстве здравоохранения Беларуси отметили, что вирус на самом деле не новая инфекция, он известен с 2001 года. Он обычно вызывает легкие симптомы - такие как кашель, повышенная температура, заложенность носа и хрипы.

Святослав Вельгин, заместитель главного врача Минской городской инфекционной больницы:

"Один из многих респираторных вирусов, который вызывает острое респираторное заболевание. Наиболее актуален он в детской популяции, вызывает поражение нижних дыхательных путей в виде бронхиолита, может имитировать бронхиальную астму. Соответственно, у пожилых лиц старше 65 лет тоже может вызывать тяжелые респираторные вирусные заболевания, тоже с бронхоспазмом".

По словам медика, вирус интересен тем, что похож на респираторно-синцитиальный вирус, родственный РС-вирусу. "Сейчас в мире этому уделяется большое внимание, так как это потенциальная мишень для разработки вакцин и специфической, более эффективной профилактики данного заболевания", - подчеркнул Святослав Вельгин.

В целом ситуация в Беларуси находится под контролем и развивается в штатном режиме. Главное - соблюдать все необходимые меры профилактики. Вакцинация - одна из них.

Светлана Нечай, заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Беларуси:

"Должна отметить, что вакцина, используемая в настоящий период вакцинации, создана на основе рекомбинантного N-белка, не меняющего свою структуру, не подвергающегося мутации и поэтому не требующего актуализации данного состава. И будет активна в отношении большинства вирусов коронавируса, которые циркулируют на территории нашей страны. У нас по-прежнему продолжает активно циркулировать омикрон".

В Беларуси также есть возможность привиться от ковида. Вакцина эффективна против многих вариантов коронавируса, в том числе омикрона.

Алла Дашкевич, заместитель главного врача по эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья: