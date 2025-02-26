Что такое "вторая пенсия" и сколько человек ее начнут получать в Беларуси в 2025 году

"Вторую пенсию" в 2025 году начнут получать в Беларуси 47 человек, сообщила министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко перед итоговой коллегией возглавляемого ею ведомства, пишет БЕЛТА.

Параллельно с существующей пенсионной системой в стране работает механизм добровольного страхования дополнительной накопительной пенсии. В этом механизме накопления дополнительной пенсии популярной стала формула "3+3": когда и наниматель, и работник отчисляют по 3 % от начисленной работнику зарплаты на его лицевой счет в страховой компании.

"Что очень важно - 47 человек уже начнут в 2025 году, во втором полугодии, получать дополнительную пенсию благодаря этой системе. Поэтому на конкретных примерах, на конкретных людях, на живых историях мы покажем, как эта система работает и как она будет развиваться", - сказала Наталия Павлюченко.

По словам министра, на сегодня заключено более 46 тыс. договоров. "Но для нас эта планка минимальная. Мы понимаем, что нужно двигаться дальше и развивать новые формы. Понимаем, что нужно работать по определенным фокус-группам, с теми, кто был заинтересован в страховании", - считает она.

Фото: belta.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/78a00396-2aa2-4a37-9426-00d182988faa/conversions/4b86b03f-73b0-47ae-bc8a-8565513ab1ec-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/78a00396-2aa2-4a37-9426-00d182988faa/conversions/4b86b03f-73b0-47ae-bc8a-8565513ab1ec-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/78a00396-2aa2-4a37-9426-00d182988faa/conversions/4b86b03f-73b0-47ae-bc8a-8565513ab1ec-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/78a00396-2aa2-4a37-9426-00d182988faa/conversions/4b86b03f-73b0-47ae-bc8a-8565513ab1ec-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: belta.by

Наряду с этим Министерство труда и социальной защиты выступило с инициативой дальнейшего развития механизма добровольного страхования дополнительной накопительной пенсии. Предложение внесено в правительство.