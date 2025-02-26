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Что такое "вторая пенсия" и сколько человек ее начнут получать в Беларуси в 2025 году
"Вторую пенсию" в 2025 году начнут получать в Беларуси 47 человек, сообщила министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко перед итоговой коллегией возглавляемого ею ведомства, пишет БЕЛТА.
Параллельно с существующей пенсионной системой в стране работает механизм добровольного страхования дополнительной накопительной пенсии. В этом механизме накопления дополнительной пенсии популярной стала формула "3+3": когда и наниматель, и работник отчисляют по 3 % от начисленной работнику зарплаты на его лицевой счет в страховой компании.
"Что очень важно - 47 человек уже начнут в 2025 году, во втором полугодии, получать дополнительную пенсию благодаря этой системе. Поэтому на конкретных примерах, на конкретных людях, на живых историях мы покажем, как эта система работает и как она будет развиваться", - сказала Наталия Павлюченко.
По словам министра, на сегодня заключено более 46 тыс. договоров. "Но для нас эта планка минимальная. Мы понимаем, что нужно двигаться дальше и развивать новые формы. Понимаем, что нужно работать по определенным фокус-группам, с теми, кто был заинтересован в страховании", - считает она.
Наряду с этим Министерство труда и социальной защиты выступило с инициативой дальнейшего развития механизма добровольного страхования дополнительной накопительной пенсии. Предложение внесено в правительство.
Наталия Павлюченко пояснила, что суть инициативы заключается в поддержке молодых работников до 31 года в рамках указанного механизма. Для этой категории предполагается скорректировать тариф, поскольку молодой человек, только приходя на работу, имеет не самый высокий заработок. "Поэтому где-то ему, может быть, и нужно в этой системе помочь", - считает министр. По ее словам, это улучшит финансовую грамотность молодых людей и, безусловно, позволит им формировать определенную подушку безопасности на будущее.