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Что внесено в проект закона по вопросам исполнительного производства?
Внедрение упрощенных форм производства, цифровизация, защита интересов взыскателей - на это будет направлен проект закона по вопросам исполнительного производства.
Итоги года и задачи на 2025-й в данной сфере обсудили на совещании Министерства юстиции Республики Беларусь. Отмечается положительная динамика по всем ключевым показателям. Судебные исполнители увеличили общий размер взысканных сумм до более чем 2 млрд белорусских рублей.
"Значительное внимание уделяется вопросам защиты прав и интересов детей. В частности, это касается взыскания элементов, которое было осуществлено на сумму более 270 млн белорусских рублей. А возмещение расходов, которое несет на себе государство на содержание детей, изъятых из неблагополучных семей, составляет более 60 млн белорусских рублей", - проинформировал министр юстиции Беларуси Евгений Коваленко.
На страже закона судебные исполнители стоят больше ста лет. Их статус в Советской Белоруссии был установлен еще в 1923 году. Сегодня органы принудительного исполнения по-прежнему играют важную роль в укреплении правопорядка и справедливости в обществе.