Что внесено в проект закона по вопросам исполнительного производства?

Внедрение упрощенных форм производства, цифровизация, защита интересов взыскателей - на это будет направлен проект закона по вопросам исполнительного производства.

Итоги года и задачи на 2025-й в данной сфере обсудили на совещании Министерства юстиции Республики Беларусь. Отмечается положительная динамика по всем ключевым показателям. Судебные исполнители увеличили общий размер взысканных сумм до более чем 2 млрд белорусских рублей.

"Значительное внимание уделяется вопросам защиты прав и интересов детей. В частности, это касается взыскания элементов, которое было осуществлено на сумму более 270 млн белорусских рублей. А возмещение расходов, которое несет на себе государство на содержание детей, изъятых из неблагополучных семей, составляет более 60 млн белорусских рублей", - проинформировал министр юстиции Беларуси Евгений Коваленко.