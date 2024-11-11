Что ждет Украину с приходом Трампа, рассказал аналитик БИСИ

Что ждет Украину с приходом Трампа, в студии "Первого информационного" рассказал Анатолий Бояшов - аналитик Белорусского института стратегических исследований.

По его словам, Трамп полностью пересматривает значение Америки и американской гегемонии. В первую очередь избранный президент США руководствуется интересами своей политической группы, а не Украины или Европы.

"Трамписты смотрят на дело более географически. То, что близко к США, то, что понятно людям, а не так, что какие-то отдаленные территории будут означать американские интересы. Поэтому Трамп будет пересматривать подходы Штатов к Украине, это однозначно", - отметил аналитик БИСИ.