Чтобы изменить мир, необходимо единство - главный посыл Беларуси на ассамблее в Ташкенте

Белорусская делегация принимает участие в 150-й ассамблее Межпарламентского союза. Наши парламентарии находятся в Узбекистане с официальным визитом. На ассамблее обсуждаются такие вопросы, как сокращение бедности, создание достойных условий труда. Все понимают: конфликты мешают развитию стран. На этом фоне запрос на социальную справедливость выходит на первый план. И чтобы изменить мир, парламентарии должны быть едины, создавать законы от жизни, чтобы в центре политики всегда оставался человек, как это происходит в Беларуси.

"Мы достигли многого в своей стране сегодня в плане социального равенства, наша страна развивается достаточно успешно. Политика, которая проводится в нашей стране нашим Президентом, - это прежде всего люди. И все, что делается в нашей стране, конечно, делается для народа. Вместе с тем мы понимаем, что еще много стран, где есть социальная несправедливость, где люди голодают, где люди нуждаются в помощи и поддержке. Сегодня в мире происходят военные конфликты, их достаточно много - более 50. И, конечно, мы не можем с этим мириться. Мы должны объединиться для того, чтобы решать такие глобальные проблемы. И поэтому мы предложили создать Группу дружбы. Нам всем вместе надо заниматься созидательными инициативами, поддерживая и помогая друг другу".