Чтобы не заснуть за рулем: цветные лазеры появятся в Беларуси на трассах М1 и М4
Число видеокамер в Минском регионе вырастет до 10 тыс. Сеть видеонаблюдения планируют развить в сельской местности и на железнодорожных объектах. Планами на текущий год поделились в милиции. Особую обеспокоенность у правоохранителей вызывает дорожная обстановка.
В 2025 году в Минской области зафиксирован рост серьезных аварий, в которых более 800 человек получили травмы, еще 115 погибли. Для привлечения внимания водителей на дороге, чтобы они в пути не засыпали, ГАИ Минского региона выступила с инициативой внедрить новый для страны опыт.
Андрей Любимов, начальник УВД Миноблисполкома:
"Сегодня мы изучаем опыт наших дружественных стран: Китая, Казахстана и Российской Федерации. В частности, рассматривается внедрение лазерной подсветки, которую можно будет установить на наших крупных автомагистралях для того, чтобы водители не засыпали за рулем и были более бдительны. Эта яркая зелено-красная подсветка будет позволять любоваться в ночном режиме теми красотами, которые у нас есть".
Зелено-красной лазерной подсветкой планируется оснастить трассы М1 (Брест - Минск - граница России) и М4 (Минск - Могилев). Для профилактики ДТП и пресечения нарушений продолжится использование беспилотников.