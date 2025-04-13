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Чтобы стало краше - республиканский субботник объединил всю страну
Президент по традиции был на главной уборке нашего уютного дома. Республиканский субботник объединил всю страну. В разных ее уголках к нему присоединились почти 2,5 млн человек. Было собрано около 16,5 млн белорусских рублей, что на 2 млн больше, чем в прошлом году. Эти средства пойдут на строительство Национального исторического музея Беларуси.
В год 80-летия Великой Победы особое внимание было, конечно, отведено местам памяти. На территории мемориального комплекса "Курган Славы" руководство правительства Беларуси и Миноблисполкома высадило деревья.
Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:
"Я провожал премьер-министра Пакистана. Мы вместе ехали в машине с БЕЛАЗа до аэропорта. Как раз проезжая мимо Кургана Славы, я ему рассказывал вообще, что пережила наша страна в годы Великой Отечественной войны и не только в годы Великой Отечественной войны. Постоянно через нашу страну шли войны - на восток, на запад. И когда я ему говорил, сколько лет была Беларусь под оккупацией, сколько погибло людей, конечно, это произвело на него впечатление. И он сказал, что Беларусь достойна хорошей жизни".
Сотрудники Администрации Президента привели в порядок братскую могилу в деревне Маньковщина Воложинского района. Убрали сухую листву и ветви, покрасили лавочки и сам монумент, символично высадили 80 деревьев. За годы войны здесь было сожжено свыше 60 деревень. В память о погибших возложили цветы.
Владимир Перцов, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
"Мы всегда храним эту память, с особым трепетом, с вниманием относимся даже к самому маленькому обелиску, воинскому захоронению, могиле неизвестного солдата, ухаживаем. Это отмечают и наши коллеги по Содружеству Независимых Государств. У нас эта работа была всегда. В этот год мы высаживаем 80 долгорастущих деревьев, туи и дубки для того, чтобы это место стало краше, для того, чтобы оно было местом притяжения на трассе для туристов, для белорусов, которые направляются из Гродно в Минск, чтобы остановиться, подойти, помолчать, цветочки положить к этому обелиску для того, чтобы помнить".
К большому республиканскому субботнику присоединился и секретариат Совета безопасности. Александр Вольфович вместе с воспитанниками Минского суворовского училища принял участие в посадке леса, благоустройстве парка Победы в поселке Новоколосово Столбцовского района и возложил цветы к братской могиле.
Александр Вольфович, Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
"Героически сражались бойцы 16 пограничного отряда и 26 стрелкового полка Западного военного округа, которые сдерживали натиск превосходящих сил противника. 21 человек здесь захоронен. На что обратил внимание, что фамилии на обелиске разных национальностей: и русские, и украинцы, и белорусы, и казахи, и узбеки. Это говорит о том, что тогда, 80 лет назад, большой многонациональный Советский Союз плечом к плечу встретил эту беду, которая произошла, - вторжение немецко-фашистских войск. И плечом к плечу все национальности встали на защиту своего государства, так как должно быть. К сожалению, сегодня смотришь на факты истории и, наверное, эти святые потомки, которые сражались и погибли здесь, они и помыслить не могли, что спустя 80 лет некоторые из их потомков сегодня повернули головы совсем в другую сторону, предали память о них, великих победителях. Сегодня повернулись снова лицом к фашизму. И то, что сегодня происходит в мире, говорит о том, что вопросы исторической памяти стоят сегодня во главе угла".
Сразу несколько точек было на субботнике у Белтелерадиокомпании. Во-первых, появилась аллея из елей и туй непосредственно на Макаенка, 9, которую высадили руководители и сотрудники крупнейшего в стране медиахолдинга. К зеленому марафону присоединились и наши коллеги радийщики. Они поменяли свои микрофоны на лопаты и саженцы, и в Молодечненском районе появился новый лес. Словом, большая братия журналистов в очередной раз показала, что значит работать командой профессионалов.
Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании:
"Представьте в масштабе страны. Я сегодня ехал сюда из дому на субботник. Весь город находится, мне кажется, на рабочих местах, в том числе и возле офисов своих огромное количество машин, огромное количество людей. Представьте, если каждый из них высадит по одному дереву, каков будет результат. Вообще хорошая традиция, просто замечательная традиция, мы всегда с удовольствием принимаем участие".
Максим Угляница, главный директор главной дирекции Первого национального канала Белорусского радио:
"Очень приятно будет через какое-то время приехать сюда, показать кому-то, что вот это сделали мы своими руками. Очень символично мы сегодня узнали, что примерно 100 лет растет дерево, в частности, сосна, до того момента, когда оно уже полноценно, можно сказать, продукт, и 100 лет в этом году Белорусскому радио. То есть, мне кажется, это очень символично".