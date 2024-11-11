"Чтобы всякий день был освящен милостью Божией". Митрополит Вениамин поздравил православных христиан

Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси направил рождественское послание празднующим Рождество Христово 7 января, пишет БЕЛТА со ссылкой на портал Белорусской православной церкви.

Митрополит Вениамин отметил, что церковь призывает всех желающих прикоснуться к великой тайне Боговоплощения, которая открывает великую истину о любви и милосердии Бога к человеческому роду. "Ибо только любовью к нам можно объяснить его приход в мир, лишенный полноты общения с Богом, мир, исполненный греха, болезней и смерти. В эти дни мы с умилением созерцаем образ пещеры, в которой родился Богомладенец. Но эта пещера есть и свидетельство его великого смирения, истощания, снисхождения к нам, как об этом говорит праздничное богослужение", - говорится в послании Патриаршего Экзарха.

События Рождества свидетельствуют о том, что Господь ничего не требует и не берет от этого мира и его временных благ, ибо уже обладает всем. "Он пришел подарить через себя полноту богообщения всем людям, всему творению. По слову святителя Иринея Лионского, Бог стал человеком, чтобы человек стал богом по благодати. Именно к этому призывает нас Господь и именно в жизни с Богом заключены цель и смысл человеческого существования", - подчеркнул Митрополит Вениамин.

Однако же без богоугодной и добродетельной жизни участие в таинствах не принесет необходимых плодов. "И если мы соединим любовь к богослужению с исполнением божественных заповедей, то каждый из нас сможет стать вертепом, в котором родится Христос, храмом, в котором будет пребывать Дух Божий", - отметил он.