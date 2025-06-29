Чудо над урной. Что произошло на выборах в Польше - в рубрике "Катюшин расчет"

Продолжает полыхать в Польше, слава богу, лишь на политическом поле. Варшава умудрилась так провести президентские выборы, что комментировать - только портить. А у народа все больше вопросов. Там проверили 13 избирательных комиссий, выяснилось, что в 11-ти при подсчете голосов были допущены нарушения.

Причем данные расходятся в самих папках подсчета голосов с тем, что подавали в электронную систему. Голоса одного кандидата приписывали другому либо меняли голоса за кандидатов местами. Что произошло во время важной кампании в Польше, стране, которая всегда первой лезет на демократическую амбразуру? И очень любит учить жизни Минск.

В Польше, которая первой лезет на демократическую амбразуру, во время президентских выборов произошло "чудо над урной" или, не метафорически говоря, массовый подлог в избирательных комиссиях. Люди голосовали за одних, а цифры в комиссиях приписывали другим. Как выйти из дурнопахнущей ситуации - болит голова у Верховного суда, которому нужно рассмотреть 50 тыс. поданных протестов. А на день предполагаемой инаугурации предполагаемо победившего Навроцкого намечается битва Грюнвальд версия 20-25 сторонников Навроцкого против тех, кто против фальсификации на выборах.

Коротко для тех, кто вдруг не следил за ситуацией. В Польше прошли 2 тура президентских выборов. Откровенно говоря, самой грязной избирательной кампании. Первый определил выход на второй выборный трек двух кандидатов: Кароля Навроцкого и Рафала Тшасковского. Что один, что второй показали достаточно слабые результаты, но в итоге победили.

Второй тур прошел 1 июля. И с мизерной процентной разницей победа досталась Навроцкому. Хотя всю ночь польские либералы праздновали победу Тшасковского, к утру оказалось, что все-таки он в аутсайдерах.

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Кто-то особо любопытный засунул нос в отчеты комиссий и заметил некоторые аномалии на одних и тех же участках. В первом туре на одном и том же участке кандидат Тшасковский набрал одно число голосов, а уже во втором - резко меньше. То есть либо у избирателей произошли какие-то резкие изменения в предпочтениях, причем в определенных районах, либо в избирательных комиссиях что-то намудрили при подсчете голосов.

Сразу насчитали таких комиссий 13 штук. Общественность взбудоражилась, в Верховный суд полетели протесты. Начались пересчеты в 13 заявленных комиссиях, оказалось, правда. В 11 комиссиях из 13 во втором туре все напутали. В одних случаях часть голосов Тшасковского приписали Навроцкому, в других голоса за Тшасковского записали на Навроцкого, а голоса за Навроцкого - на Тшасковского.

Старомир Ментцен news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/78605460-90f4-4d28-878a-8c3b8235da6e/conversions/304ab079-3cbd-4ffe-bcab-f71dee345f3a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/78605460-90f4-4d28-878a-8c3b8235da6e/conversions/304ab079-3cbd-4ffe-bcab-f71dee345f3a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/78605460-90f4-4d28-878a-8c3b8235da6e/conversions/304ab079-3cbd-4ffe-bcab-f71dee345f3a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/78605460-90f4-4d28-878a-8c3b8235da6e/conversions/304ab079-3cbd-4ffe-bcab-f71dee345f3a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Старомир Ментцен, экс-кандидат на выборах президента Польши:

"Ошибки действительно были. И в конце концов это немного изменило результат выборов, потому что до подсчета голосов результаты этих 13 комиссий показали: 7900 голосов было отдано за Кароля Навроцкого и 5500 за Рафала Тшасковского. А после проверки оказалось почти наоборот: 5200 за Навроцкого и 8100 за Тшасковского. Результаты выборов изменились. Буквально несколько тысяч после проверки этих 13 комиссий. После оглашения результатов у людей случилась истерика и в пользу того, что произошла фальсификация, начали использовать следующий аргумент. Если было проверено 13 комиссий и в 11 были нарушения, значит нам нужно проверить все остальные комиссии, потому что там тоже могли произойти такие же огромные нарушения".

Однако настаивают, нарушений было гораздо больше. И не 11 комиссий разучились арифметике, а гораздо больше. Поэтому часть польского общества требует если пока не перевыборов, то точно пересчета голосов на всех участках. Один из членов Национальной избирательной комиссии в эфире телеканала TVN 24 продемонстрировал отчет. Речь идет о расхождении данных, которые зафиксированы в протоколах, и данных, которые были внесены в электронную систему.

Рышард Калиш, член Национальной избирательной комиссии Польши:

"Согласно анализу, к которому я имею доступ, в 1482 комиссиях при подсчете голосов произошли так называемые аномалии. Очевидно, что имело место избирательное правонарушение, но не только это. Скорее всего, можно приписать и другие деяния, запрещенные Уголовным кодексом".

Исследования отмечают неестественный прирост голосов. Предположительно, тот самый доклад, на который опирается Калиш, говоря почти о 1,5 тыс. комиссий. В докладе изучены тенденции между первым и вторым туром точечно. И автор выявил существенные расхождения данных. Нарушения в комиссиях могли привести к тому, что у поляков попросту украли голоса. Много ли мало, но от 300 до полумиллиона поляков не голосовали за Навроцкого, но их голоса оказались у Навроцкого.

Archive.ph: "Фактический масштаб нарушений на выборах может быть намного больше, чем предполагают результаты, представленные в этом исследовании. Однако для выявления таких низкоуровневых отклонений потребуется ручной пересчет голосов, поскольку даже самые устойчивые статистические методы могут не уловить тонких отклонений, которые, тем не менее, имеют существенные последствия".

Гражданская среда Польши в лихорадке. Аналитический коллектив Res Futura изучил настроения поляков в Сети. 61 % хочет пересчета голосов на каждом участке, так как уверены в фальсификации и обмане на прошедших выборах. Избиратели чувствуют, что их предали, и озлоблены.

Пшемыслов Вишневский, присяжный заседатель Верховного суда:

"Уже первые запросы с участием суда и прокуратуры подтвердили наши опасения, что мы имеем дело с фальсифицированными выборами. Если это так, мы требуем тщательного и под надлежащим контролем пересчета голосов во всех избирательных комиссиях. Виновные в мошенничестве должны быть наказаны за подделку. Если несмотря на наше требование, президент принесет присягу в назначенное время, у нас не останется другого выбора, кроме как массово выйти на улицы в знак протеста против злой политической воли. Неизбежно будут беспорядки социальных сил, которых ничто не сможет укротить!"

Верховный суд продолжает принимать протесты. Протестов очень много - 50 тыс. Это число примерно эквивалентно 2–3 годам всех дел, которые были поданы в Верховный суд. И если суд не справится до 2 июля , это может стать прецедентом для перевыборов. Хотя уже выявленное количество нарушений ставит под сомнение легитимность результатов второго тура. Что касается пересчета, польские умы на народные требования говорят, что нет таких прописанных правил, чтобы провести пересчет голосов.

Войцех Хермелиньский news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1e3bd2cc-18ff-4339-a078-4e3bf606970b/conversions/bb9496ed-8555-4b40-9074-3f17869d6e92-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1e3bd2cc-18ff-4339-a078-4e3bf606970b/conversions/bb9496ed-8555-4b40-9074-3f17869d6e92-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1e3bd2cc-18ff-4339-a078-4e3bf606970b/conversions/bb9496ed-8555-4b40-9074-3f17869d6e92-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1e3bd2cc-18ff-4339-a078-4e3bf606970b/conversions/bb9496ed-8555-4b40-9074-3f17869d6e92-xl-___webp_1920.webp 1920w

Войцех Хермелиньский, юрист и адвокат, экс-судья Конституционного суда Польши:

"Конституция должна читаться и горизонтально. То есть не так, вы выбираете некоторый рецепт: "Вот рецепт, я могу или не могу принять его к действию". Есть и другие положения Конституции, которые можно применить, на них положиться. Подсчет может быть не во всех комиссиях, но возможно выбрать случайным образом. Например, в отдельных районах выбрать некоторые комиссии и провести анализ. Если окажется, что там тоже есть похожие ошибки, как в тех 11, вот и результат, и вывод о том, что, вероятно, и в других комиссиях тоже были допущены ошибки. И тогда возможно отменить выборы и провести новые".