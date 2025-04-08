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Дань уважения: почему оздоровление детей из Кыргызстана в Беларуси имеет символический смысл
В 2024 году - в год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков - дети из кыргызстанской школы приезжали в Беларусь на оздоровление. То же самое запланировано и в год 80-летия Великой Победы. Почему это имеет символический смысл, рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Кыргызстане Сергей Молунов в "Актуальном интервью".
"Вы знаете, мне кажется, это глубоко символично", - подчеркнул он и привел историю, чтобы доказать это.
Сергей Молунов:
"В августе 1942 года 150 детей, эвакуированных из блокадного Ленинграда, были привезены и размещены в селе Курменты, это в Иссык-Кульской области, недалеко от озера Иссык-Куль. Дети были в плохом состоянии, полуголодные, полураздетые. Многие из них не знали своих родителей, потому что им было по 2-3 года".
И опеку над этими детьми на себя взяла 18-летняя девушка Токтогон Алтыбасарова. "Она стала для этих детей практически второй матерью, заботясь о них. Даже была вынуждена некоторым детям давать новые фамилии и имена, ведь первоначальные были написаны на лоскутках материи, привязанных к их ручкам. Во время переезда надписи выцвели от детских слез", - отметил посол.
Как он обозначил, Токтогон так ухаживала за детьми более 10 лет. При необходимости организовывала и лечение подопечных. И таких случаев в Кыргызстане было много. "В чем я вижу символизм? Дело в том, что, принимая детей в Беларуси сейчас, мы, на мой взгляд отдаем дань уважения поколению кыргызстанцев того периода, которое 80 лет назад принимали советских детей у себя в стране, - заметил Сергей Молунов. - И мне кажется, дети, побывав в Беларуси, познакомившись с нашей страной, увезут в своих сердцах и душах частичку любви и добра белорусов".