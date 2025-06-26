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Данил Ибраев о барьерах, которые мешают развитию бизнеса внутри Евразийского экономического союза
С какими вопросами сегодня в Кыргызстане сталкиваются промышленники, как можно решить их в рамках развития Евразийского экономического союза, поделился своим мнением глава Кыргызского союза промышленников и предпринимателей Данил Ибраев.
"Мы сейчас на площадке Евразийского экономического форума обсуждаем ряд тех сложных барьерных факторов, которые мешают бизнесу. И нужно отметить, что они схожи у белорусских коллег, российских коллег. Российские, может быть, некоторые предприятия крупнее, они могут себе позволить те или иные инструменты, которые помогают. В принципе самое главное, о чем мы говорим, это некоторые затыки, когда товар перемещается из одной страны в другую страну Евразийского экономического союза. Т.е. то, что мы встречаем на границах дополнительные какие-то контрольные функции, или какое-то административное влияние на свободу перемещения товара", - заметил эксперт из Кыргызстана.
Данил Ибраев подчеркнул, что есть и другой вопрос. "Когда товар приходит, например, на территорию другой страны внутри нашего союза, мы на рынках немного, в меньшей степени, нужно отметить, но сталкиваемся также с неравным подходом, о чем мы сейчас тоже говорим и прорабатываем эти вопросы с правительствами и с евразийскими экономистами", – подытожил эксперт.