Данил Ибраев о барьерах, которые мешают развитию бизнеса внутри Евразийского экономического союза

"Мы сейчас на площадке Евразийского экономического форума обсуждаем ряд тех сложных барьерных факторов, которые мешают бизнесу. И нужно отметить, что они схожи у белорусских коллег, российских коллег. Российские, может быть, некоторые предприятия крупнее, они могут себе позволить те или иные инструменты, которые помогают. В принципе самое главное, о чем мы говорим, это некоторые затыки, когда товар перемещается из одной страны в другую страну Евразийского экономического союза. Т.е. то, что мы встречаем на границах дополнительные какие-то контрольные функции, или какое-то административное влияние на свободу перемещения товара", - заметил эксперт из Кыргызстана.