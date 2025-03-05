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Данилович: Интервью Президента Беларуси - возможность донести наш взгляд до Запада
Интервью белорусского лидера новым американским масс-медиа полностью соответствует моменту времени, таким мнением с "Первым информационным" поделился депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Вячеслав Данилович.
Вячеслав Данилович, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, доктор исторических наук:
"Необходимо доносить наш взгляд до Запада, до западных лидеров. Абсолютно правильно, что белорусский лидер использовал возможность, которая представилась благодаря Науфалу. Озвученное Александром Григорьевичем было направлено на то, чтобы услышали нашу позицию, поняли, что мы не настроены на развитие какой-то конфронтации в мировом сообществе. Мы настроены на взаимовыгодное сотрудничество, взаимоуважение интересов, которые существуют у разных государств".