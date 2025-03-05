Данилович: Интервью Президента Беларуси - возможность донести наш взгляд до Запада

"Необходимо доносить наш взгляд до Запада, до западных лидеров. Абсолютно правильно, что белорусский лидер использовал возможность, которая представилась благодаря Науфалу. Озвученное Александром Григорьевичем было направлено на то, чтобы услышали нашу позицию, поняли, что мы не настроены на развитие какой-то конфронтации в мировом сообществе. Мы настроены на взаимовыгодное сотрудничество, взаимоуважение интересов, которые существуют у разных государств".