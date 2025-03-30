Дары нашим детям и внукам. Белорусские пограничники присоединились к акции "Дай лесу новае жыццё!"

Пограничники вносят весомый вклад в сохранение и приумножение природных богатств страны, активно участвуя в восстановлении лесного фонда. В 2024 году силами личного состава ведомства было обновлено свыше 200 га леса в рамках республиканских акций. В нынешнем году работа продолжается - уже посажено более 50 га новых лесных насаждений. Это значимый шаг в укреплении экологического благополучия Беларуси и сохранении природного наследия.

Игорь Печень, зампредседателя Госпогранкомитета Беларуси: "Пограничники всегда по-особому бережно, уважительно относятся к лесу и вообще в целом к природе. Это обусловлено в первую очередь тем, что пограничный наряд несет службу на государственной границе, а значительная протяженность государственной границы проходит по лесным массивам. Мы знаем о том, что результаты сегодняшнего труда мы увидим через многие годы. Но одновременно мы понимаем, что вклад индивидуально каждого и общая забота граждан страны позволит и сохранить, и одновременно приумножить наше национальное богатство - лес, а нашим детям, нашим внукам позволит благоразумно пользоваться дарами нашего леса".