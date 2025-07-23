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Дата в истории Беларуси. 81 год назад в Витебске прошел партизанский парад
Знаменательная дата для поколения победителей. Ровно 81 год назад в Витебске прошел партизанский парад. Он был призван не только показать доблесть народных мстителей, которые принимали участие в освобождении города на Западной Двине, но и стать символом вернувшейся сюда жизни.
Витебск лежал в руинах, предстояла колоссальная работа по его восстановлению. Парад на Сенной площади - сейчас это центральная часть города - объединил тысячи человек.
Денис Яковлев, главный хранитель фондов Витебского областного музея Героя Советского Союза М. Ф. Шмырева:
"Пускай в отличие от частей Красной армии они не были одеты в одинаковую форму, но они прошли и показали, что они сражались с оккупантами за освобождение родного Витебска, родной Беларуси. На параде присутствовали представители Белорусского штаба партизанского движения. Все эти люди выступили с приветственными речами и отметили, что сейчас - после освобождения родной Витебщины - им предстоит нелегкий труд восстановления города Витебска".
Уже с начала Великой Отечественной на территории Витебской области было развернуто мощное партизанское и подпольное движение. О вкладе народных мстителей в победу рассказывает экспозиция областного музея Героя Советского Союза Миная Филипповича Шмырева. Особое внимание уделяется научно-исследовательской работе.