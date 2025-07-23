Дата в истории Беларуси. 81 год назад в Витебске прошел партизанский парад

Знаменательная дата для поколения победителей. Ровно 81 год назад в Витебске прошел партизанский парад. Он был призван не только показать доблесть народных мстителей, которые принимали участие в освобождении города на Западной Двине, но и стать символом вернувшейся сюда жизни.



Витебск лежал в руинах, предстояла колоссальная работа по его восстановлению. Парад на Сенной площади - сейчас это центральная часть города - объединил тысячи человек.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/afdc1c43-edd7-40d5-aa13-7c5071a347a9/conversions/c6535cf7-d987-46de-b88f-196ec486ea9e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/afdc1c43-edd7-40d5-aa13-7c5071a347a9/conversions/c6535cf7-d987-46de-b88f-196ec486ea9e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/afdc1c43-edd7-40d5-aa13-7c5071a347a9/conversions/c6535cf7-d987-46de-b88f-196ec486ea9e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/afdc1c43-edd7-40d5-aa13-7c5071a347a9/conversions/c6535cf7-d987-46de-b88f-196ec486ea9e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Денис Яковлев, главный хранитель фондов Витебского областного музея Героя Советского Союза М. Ф. Шмырева:

"Пускай в отличие от частей Красной армии они не были одеты в одинаковую форму, но они прошли и показали, что они сражались с оккупантами за освобождение родного Витебска, родной Беларуси. На параде присутствовали представители Белорусского штаба партизанского движения. Все эти люди выступили с приветственными речами и отметили, что сейчас - после освобождения родной Витебщины - им предстоит нелегкий труд восстановления города Витебска".