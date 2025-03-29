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"Дай лесу новае жыццё!" - профсоюзы Беларуси подключились к работам по восстановлению лесного фонда
Свыше 140 тыс. саженцев деревьев были высажены 29 марта в рамках акции "Дай лесу новае жыццё!". В этот день в разных регионах Беларуси работали представители всех отраслевых профсоюзов и национального профцентра.
Они подключились к работам по восстановлению лесного фонда после прошлогодней стихии. Деревья и кустарники высадили на территории свыше 30 га. Самый большой профсоюзный трудовой десант под руководством председателя ФПБ Юрия Сенько работал в Гомельской области. Это один из самых пострадавших в результате непогоды регион.
По итогу работы в Речицком районе первоначальный план даже перевыполнили: лес высажен на территории свыше 20 га. Участие профсоюзов в республиканской акции на этом не заканчивается. На следующей неделе профсоюзный актив будет работать и в других регионах страны.