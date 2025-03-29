"Дай лесу новае жыццё!" - профсоюзы Беларуси подключились к работам по восстановлению лесного фонда

Свыше 140 тыс. саженцев деревьев были высажены 29 марта в рамках акции "Дай лесу новае жыццё!". В этот день в разных регионах Беларуси работали представители всех отраслевых профсоюзов и национального профцентра.

Они подключились к работам по восстановлению лесного фонда после прошлогодней стихии. Деревья и кустарники высадили на территории свыше 30 га. Самый большой профсоюзный трудовой десант под руководством председателя ФПБ Юрия Сенько работал в Гомельской области. Это один из самых пострадавших в результате непогоды регион.