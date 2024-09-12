"Дай лесу новую жизнь!" - Минлесхоз запускает акцию по восстановлению поврежденных ураганом участков

В течение месяца - с 12 октября по 12 ноября - Минлесхоз будет проводить республиканскую акцию "Дай лесу новую жизнь!". Ее главная цель - восстановить поврежденные ураганом ветровально-буреломные участки леса.

Принять участие в акции и внести свой вклад в восстановление лесов Беларуси может каждый желающий. Чтобы записаться в ряды добровольцев, необходимо обратиться в лесхозы Гомельской и Могилевской областей.

Напомним, в июле 2024 года в результате воздействия шквалистых ветров в Беларуси было повреждено порядка 46,1 тыс. га лесов. Больше всего от разгула стихии пострадали Гомельская и Могилевская области, на долю которых пришлось 94,1 % от общего объема повреждений.