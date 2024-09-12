3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
"Дай лесу новую жизнь!" - Минлесхоз запускает акцию по восстановлению поврежденных ураганом участков
В течение месяца - с 12 октября по 12 ноября - Минлесхоз будет проводить республиканскую акцию "Дай лесу новую жизнь!". Ее главная цель - восстановить поврежденные ураганом ветровально-буреломные участки леса.
Принять участие в акции и внести свой вклад в восстановление лесов Беларуси может каждый желающий. Чтобы записаться в ряды добровольцев, необходимо обратиться в лесхозы Гомельской и Могилевской областей.
Напомним, в июле 2024 года в результате воздействия шквалистых ветров в Беларуси было повреждено порядка 46,1 тыс. га лесов. Больше всего от разгула стихии пострадали Гомельская и Могилевская области, на долю которых пришлось 94,1 % от общего объема повреждений.
Вот уже несколько месяцев работники лесохозяйственных учреждений страны устраняют последствия стихии. За это время разработана основная масса лесосек, требовавших проведения сплошных санитарных рубок, а также участки подготовлены под лесовосстановление.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
Всегда наш лес будет востребован - к акции "Дай лесу новае жыццё" присоединился Совмин
Молодые белорусы скупают пустующие домики в деревне
Другого флага нам не надо! Спортивная общественность поддержала смелую белоруску
От Амстердама до Золотых Песков - в Москве на ВДНХ открыта выставка "Железнодорожная модель"
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов