Дед Мороз встречает гостей в минском парке Горького
Автор:Редакция news.by
Беларусь масштабно и с колоритом встретила Новый, 2026 год. Чтобы продлить ощущение сказки в начале января, стоит заглянуть в столичные локации, где праздничная атмосфера по-прежнему в самом разгаре.
В столичном парке Горького гостей встречает настоящий Дед Мороз. Здесь не только исполняют желания, но и дарят отличное настроение. Для гостей усадьбы - праздничная программа: танцы, песни и загадки. И, конечно же, самые искренние пожелания от зимнего волшебника в Новом году.
Щедрые ярмарки и стритфуд-площадки в столице
Щедрая ярмарка в эти дни работает и на улице Михаила Миля. Здесь гостей ждут развлечения и кулинарные угощения на любой вкус, кинопоказы, мастер-классы, новогодняя почта и елочный мини-маркет.