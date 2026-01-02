Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Дед Мороз встречает гостей в минском парке Горького

Беларусь масштабно и с колоритом встретила Новый, 2026 год. Чтобы продлить ощущение сказки в начале января, стоит заглянуть в столичные локации, где праздничная атмосфера по-прежнему в самом разгаре.

В столичном парке Горького гостей встречает настоящий Дед Мороз. Здесь не только исполняют желания, но и дарят отличное настроение. Для гостей усадьбы - праздничная программа: танцы, песни и загадки. И, конечно же, самые искренние пожелания от зимнего волшебника в Новом году.

Щедрые ярмарки и стритфуд-площадки в столице

Щедрая ярмарка в эти дни работает и на улице Михаила Миля. Здесь гостей ждут развлечения и кулинарные угощения на любой вкус, кинопоказы, мастер-классы, новогодняя почта и елочный мини-маркет.

Разделы:

Общество

Теги:

Новый год 2026