Дед Мороз встречает гостей в минском парке Горького

Беларусь масштабно и с колоритом встретила Новый, 2026 год. Чтобы продлить ощущение сказки в начале января, стоит заглянуть в столичные локации, где праздничная атмосфера по-прежнему в самом разгаре.

В столичном парке Горького гостей встречает настоящий Дед Мороз. Здесь не только исполняют желания, но и дарят отличное настроение. Для гостей усадьбы - праздничная программа: танцы, песни и загадки. И, конечно же, самые искренние пожелания от зимнего волшебника в Новом году.

Щедрые ярмарки и стритфуд-площадки в столице