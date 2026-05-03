Деиндустриализация Европы: крупные промышленные концерны уходят с европейских рынков

"Европейским предпринимателям сегодня сложно. И если мы посмотрим, то у нас происходит деиндустриализация Европы. Крупные промышленные концерны предпочитают уходить сегодня из Европы. Это, конечно же, европейцам аукнется на долгие годы. Но мы понимаем, что в 2029 году уже не будет Урсулы фон дер Ляйен, не будет Каи Каллас, эти еврокомиссары уйдут и ни за что отвечать не будут. Потому что у нас есть один прецедент, когда бывшего еврокомиссара привлекли к ответственности за коррупцию, но таких больше примеров нет. Поэтому они думают, что никакой ответственности за то, что они сделали с Европой, они не понесут. Но это будет плачевно", - отметил политолог Александр Кориненко.