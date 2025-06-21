Декорации и звуковые эффекты - чем привлекает интерактивная выставка "Поезд Победы"

21 июня в Брест снова прибыл "Поезд Победы". Город над Бугом по традиции стал первым белорусским населенным пунктом по пути интерактивной выставки. Посвящена она подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны.

"Поезд Победы" разместился в Музее железнодорожной техники. Символично, что совсем рядом находится легендарная Брестская крепость. Кстати, один из вагонов полностью посвящен подвигу защитников Брестской крепости - участникам героической обороны, солдатам и командирам Красной армии, женщинам и детям.

Реалистичные декорации, точные звуковые эффекты, специальное освещение помогают "оживить" воздушные бои и танковые атаки, а еще солдатский быт, довоенную мирную жизнь и радость Великой Победы.

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В составе поезда насчитывается 10 тематических вагонов, и каждый посвящен определенному периоду первой половины 1940-х годов.

"За душу берет. Идешь и удивляешься, как это все мог вытерпеть народ. Здесь можно почувствовать взрывы, шум, ужас людей, когда они не знали, что делать в первые минуты растерянности. От этого всего дрожь идет по телу", - поделилась эмоциями жительница г. Бреста Татьяна Дмитрук.

Проводит экскурсию аудиогид, а длится она 45 минут. Есть для посещения выставки и возрастное ограничение - 12+. В Бресте "Поезд Победы" задержится на два дня.

Игорь Брилевич, председатель Брестского областного совета депутатов:

"Я был под очень большим впечатлением от того, что увидел, хотя уже немало посещал различного рода музейных экспозиций. Но именно эту атмосферу, которую невозможно передать словами, нужно прочувствовать. Поэтому абсолютно понятен колоссальный интерес людей и гостей к экспозиции".

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