Делегат Версоцкий о ВНС: Это дополнительная скрепа белорусского общества

Делегат VII Всебелорусского народного собрания, председатель Лидского райисполкома Александр Версоцкий в эфире "Первого информационного" поделился мнением о Программе социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы, подчеркнув ее преемственность и важность ВНС как объединяющего органа.

"Для лидчан, я думаю, как и для всех участников Всебелорусского народного собрания, самое важное, что эта программа будет иметь преемственность. Все то хорошее, что сделалось и в области жилищного строительства, прежде всего для нуждающихся категорий, и в области медицины, и в области образования, в области формирования бюджета социальная направленность будут сохранены", - отметил председатель Лидского райисполкома.

Он выделил приоритеты для своего региона. "Для Лидчины тоже есть несколько крупных моментов, которые хотелось бы, чтобы были реализованы. Это, прежде всего, строительство школы и строительство терапевтического центра. По школе вопрос решён. Я думаю, что вторую проблему мы тоже сможем побороть в следующие 5 лет", - добавил делегат.