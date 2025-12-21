3.66 BYN
Делегат ВНС Беляева: За безопасность Беларуси несет ответственность каждый из нас
За безопасность Беларуси несет ответственность каждый из нас. Такое мнение в выездной студии "Первого информационного" телеканала в "БелЭкспо" высказала депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, член Постоянной комиссии по международным делам Галина Беляева.
Отвечая на вопрос, благодаря чему Беларуси удается противостоять вызовам современности и сохранять суверенитет, парламентарий сказала: "Благодаря нашему Президенту".
Галина Беляева отметила: если посмотреть на самые могущественные страны современности - Россию, Китай, Соединенные Штаты Америки - и соотнести Беларусь территориально, по количеству населения, по природным богатствам, то станет заметна ощутимая разница. Но республика благодаря миролюбивой политике строит даже не союзнические, а братские отношения.
"В 2002 году с Китайской Народной Республикой мы начинали международное взаимоотношение со скромной позиции дружбы и сотрудничества", - напомнила гость студии. А сегодня в иерархии международных взаимоотношений Китай определил наивысший приоритет - всепогодного, всестороннего стратегического партнерства с Беларусью.
На сегодняшний день наша страна надеется на перезагрузку отношений с Соединенными Штатами Америки и в то же время продолжает защищать своих союзников и партнеров. "У нашей страны есть своя точка зрения на международное строительство, и эту точку зрения мы отстаиваем. Про некоторых людей говорят: у этого человека есть стержень. У нашей страны этот стержень тоже есть. И это - наш Президент", - заявила Галина Беляева.