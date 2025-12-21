Делегат ВНС Беляева: За безопасность Беларуси несет ответственность каждый из нас

За безопасность Беларуси несет ответственность каждый из нас. Такое мнение в выездной студии "Первого информационного" телеканала в "БелЭкспо" высказала депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, член Постоянной комиссии по международным делам Галина Беляева.

Отвечая на вопрос, благодаря чему Беларуси удается противостоять вызовам современности и сохранять суверенитет, парламентарий сказала: "Благодаря нашему Президенту".

Галина Беляева отметила: если посмотреть на самые могущественные страны современности - Россию, Китай, Соединенные Штаты Америки - и соотнести Беларусь территориально, по количеству населения, по природным богатствам, то станет заметна ощутимая разница. Но республика благодаря миролюбивой политике строит даже не союзнические, а братские отношения.

"В 2002 году с Китайской Народной Республикой мы начинали международное взаимоотношение со скромной позиции дружбы и сотрудничества", - напомнила гость студии. А сегодня в иерархии международных взаимоотношений Китай определил наивысший приоритет - всепогодного, всестороннего стратегического партнерства с Беларусью.