Делегат ВНС Дмитрий Слонский: У каждого предприятия должна быть своя долгосрочная стратегия развития

Программу социально-экономического развития начали обсуждать еще задолго до важнейшего события. Вносились предложения, велись дискуссии, но неизменно в приоритете была социальная направленность. В составе делегаций от регионов - представители медицины, образования, промышленности и социальной сферы.

С заботой и бережным отношением к каждому пациенту. Заместитель главного врача Борисовской центральной районной больницы уже много лет работает в системе здравоохранения. По словам Ольги Городецкой, ее развитию способствует повышение квалификации медиков, а также поэтапная модернизация самой ЦРБ. Сегодня, к примеру, здесь строят станцию переливания крови.

"Оснащение учреждений современным медицинским оборудованием позволяет выполнять стратегические задачи, поставленные государством. Это обеспечение доступности и высокое качество оказания медицинской помощи. Ежегодно наши ряды пополняются молодыми специалистами с высоким уровнем подготовки. Им предоставляются первые рабочие места, им это интересно и есть желание дальше работать в нашем регионе".

Развитию регионов способствует сильная экономика - прежде всего промышленность и машиностроение. Где, как не в Борисове с его полусотней заводов и фабрик, этот тезис справедлив.

Дмитрий Слонский уже четверть века посвятил машиностроению. Работал на БАТЭ, а затем на Борисовском заводе "Автогидроусилитель". Сегодня в должности начальника цеха № 5. Как специалист и делегат Всебелорусского народного собрания уверен: у каждого предприятия должна быть своя долгосрочная стратегия развития. А от персональной работы зависит коллективный результат.

"Предприятие будет успешно развиваться только тогда, когда у него есть четкий, целенаправленный план действий и понимание ближайших перспектив. Модернизация - один из залогов успеха. В настоящее время на нашем предприятии действует два инвестиционных проекта, в результате которых будет производиться продукция по импортозамещению".