3.68 BYN
2.95 BYN
3.45 BYN
Делегат ВНС Пятигоров: Ждем выступления Президента Беларуси
18 декабря в Минске начинает работу второе заседание VII Всебелорусского народного собрания.
Президент Беларуси Александр Лукашенко обратится с Посланием к белорусскому народу и Парламенту, а также ответит на вопросы делегатов. Они уже съезжаются со всей страны во Дворец Республики.
"Ждем выступления нашего Президента. Потому что все выступления Президента яркие, эмоциональные, заряженные. Я уверен, что он расскажет, во-первых, о внутренней и внешней повестке: на каком свете мы находимся, какие задачи стоят перед нами. Естественно, что у него в последнее время был ряд контактов и со странами дальней дуги, и с представителями других зарубежных стран, решали сложные, важные вопросы, те, которые, в том числе, будут влиять на развитие нашей страны. Мы видим, что есть взаимодействия на внешнем контуре, которые уже сейчас позволяют снять определенные санкции в отношении нашей страны, либо каких-то отдельных направлений экономики. Я уверен, что Президент об этом всем будет говорить, и мы очень хотим это услышать, - отметил Сергей Пятигоров, делегат VII Всебелорусского народного собрания, начальник отдела 558-го Авиационного ремонтного завода. - Я представляю город Барановичи, знаю, что у нас многие коллективы будут в прямом эфире слушать выступление Президента. Это очень важное событие, и мы все его с нетерпением ждем".