Делегат ВНС Пятигоров: Ждем выступления Президента Беларуси

"Ждем выступления нашего Президента. Потому что все выступления Президента яркие, эмоциональные, заряженные. Я уверен, что он расскажет, во-первых, о внутренней и внешней повестке: на каком свете мы находимся, какие задачи стоят перед нами. Естественно, что у него в последнее время был ряд контактов и со странами дальней дуги, и с представителями других зарубежных стран, решали сложные, важные вопросы, те, которые, в том числе, будут влиять на развитие нашей страны. Мы видим, что есть взаимодействия на внешнем контуре, которые уже сейчас позволяют снять определенные санкции в отношении нашей страны, либо каких-то отдельных направлений экономики. Я уверен, что Президент об этом всем будет говорить, и мы очень хотим это услышать, - отметил Сергей Пятигоров, делегат VII Всебелорусского народного собрания, начальник отдела 558-го Авиационного ремонтного завода. - Я представляю город Барановичи, знаю, что у нас многие коллективы будут в прямом эфире слушать выступление Президента. Это очень важное событие, и мы все его с нетерпением ждем".