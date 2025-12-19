3.68 BYN
Делегат ВНС Щеткина о будущей пятилетке: Основная цель - перейти на новое качество жизни белорусов
Белорусы во время Всебелорусского народного собрания услышали основные векторы развития страны на будущую пятилетку. Была принята Программа социально-экономического развития на 2026-2030 годы. Свое мнение об этом документе высказали делегаты.
Директор НИИ теории и практики госуправления Академии управления при Президенте Беларуси Марианна Щеткина отметила, что программа, которую предложили на пятилетку, уникальна, она идет в развитие тех программ, которые были ранее.
Марианна Щеткина:
"Надо обратить внимание на то, что основная цель - это переход на новое качество жизни каждого белоруса. Особенность этой программы в том, что она человекоцентрична. И все 7 основных направлений, включая развитие образования и здравоохранения, включая развитие сильных регионов, человеческого потенциала, обороны, туризма, взаимосвязаны".
Она подчеркнула, что очень много внимания уделено комфортным условиям проживания: "Это, прежде всего, строительство жилья. Как вчера сказал Президент, дайте жилье и дайте работу, и мы будем закреплять кадры в любом регионе. Поэтому дается возможность работать, дается возможность учиться и дается возможность построить жилье или получить его на безвозмездной основе, смотря в какой точке региона ты действуешь и работаешь".
"Главная задача - обеспечить одинаково хороший уровень развития, достойный уровень жизни в регионах, в столице и в областных центрах, - обозначила председатель Комитета госконтроля Брестской области Оксана Цылько. - Поэтому, безусловно, акцент будет на новых производствах, высоколиквидной продукции, которая будет востребована в нашей стране, и позволит нам через экспорт зарабатывать деньги".