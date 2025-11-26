Делегат ВНС Сергей Поляков: Без людей приоритеты не имеют никакого смысла

Сергей Поляков, директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова: "Да, безусловно, мы должны развивать новые технологии в лечении пациентов, поскольку это тоже влияет на смертность. Когда я начинал работать, с некоторыми видами злокачественной опухоли пациенты жили менее одного года, когда даже у него выявлялась там не просто 4, а 3 стадия злокачественной опухоли. Сейчас, по прошествии уже более 30 лет, эти же пациенты с такой же ситуацией живут 5 и более лет. Поэтому наука и онкологическая наука, и медицина развиваются во многих направлениях, но она не может быть оторвана от всех событий, которые происходят в обществе".