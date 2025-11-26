3.70 BYN
Делегат ВНС Сергей Поляков: Без людей приоритеты не имеют никакого смысла
Без людей приоритеты не имеют никакого смысла. Такое заявление сделал член Президиума Всебелорусского народного собрания Сергей Поляков.
Делегатам ВНС от Минской области представили Программу социально-экономического развития нашей жизни на ближайшую пятилетку. Приоритетом номер один названа демографическая безопасность.
Сергей Поляков, директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова: "Да, безусловно, мы должны развивать новые технологии в лечении пациентов, поскольку это тоже влияет на смертность. Когда я начинал работать, с некоторыми видами злокачественной опухоли пациенты жили менее одного года, когда даже у него выявлялась там не просто 4, а 3 стадия злокачественной опухоли. Сейчас, по прошествии уже более 30 лет, эти же пациенты с такой же ситуацией живут 5 и более лет. Поэтому наука и онкологическая наука, и медицина развиваются во многих направлениях, но она не может быть оторвана от всех событий, которые происходят в обществе".
Ольга Бруй, замдиректора Слуцкого мясокомбината: "Задачи поставлены амбициозные, но, я думаю, они по плечу. Мы это осуществим и сделаем в ближайшие 5 лет. Каждый человек заинтересован в успехе, скажем так, так как мы строим сильную и процветающую республику. Для реального сектора экономики развитие и регионов, и инфраструктуры развития, и здоровье нации – т.е. все приоритеты так или иначе влияют на развитие экономики, как и развитие нашего предприятия, так как предприятие - это маленькая модель страны в целом".
До Всебелорусского народного собрания менее месяца. Заседание пройдет в Минске 18 и 19 декабря.