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Делегации Беларуси и России при ОБСЕ приняли заявление по случаю 84-летия начала ВОВ
Автор:Редакция news.by
Делегации Беларуси и России при ОБСЕ приняли заявление по случаю 84-летия начала Великой Отечественной войны. Представил его в рамках Постоянного совета организации в Вене постоянный представитель Беларуси Андрей Дапкюнас.
"Изгнание и истребление нацистами и их пособниками мирного населения, зафиксированные в том числе в приговоре Нюрнбергского трибунала, должны расцениваться как геноцид народов Советского Союза", - отмечается в заявлении.
Белорусские и российские дипломаты выступили против развернутой рядом государств-участников ОБСЕ войны с мемориалами воинам-освободителям и братскими захоронениями. Также делегации призвали объединить международные усилия по сохранению исторической памяти и противодействию расизму, ксенофобии, неонацизму.