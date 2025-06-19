Делегации Беларуси и России при ОБСЕ приняли заявление по случаю 84-летия начала ВОВ

Делегации Беларуси и России при ОБСЕ приняли заявление по случаю 84-летия начала Великой Отечественной войны. Представил его в рамках Постоянного совета организации в Вене постоянный представитель Беларуси Андрей Дапкюнас.

"Изгнание и истребление нацистами и их пособниками мирного населения, зафиксированные в том числе в приговоре Нюрнбергского трибунала, должны расцениваться как геноцид народов Советского Союза", - отмечается в заявлении.