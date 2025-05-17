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Делегация Беларуси прибыла в Ватикан для участия в интронизации Папы Римского Льва XIV
18 мая 2025 года важный день для католического мира. В Ватикане пройдет интронизация Папы Римского Льва XIV. Инаугурационная месса состоится на площади Святого Петра в 11 часов.
По поручению Президента в Ватикан прибыла делегация из Беларуси. Возглавил ее председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергеенко.
8 мая в Ватикане Папой Римским был избран кардинал Роберт Фрэнсис Прево.