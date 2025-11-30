Делегаты ВНС обсудят 7 ключевых приоритетов проекта развития Беларуси до 2030 года

"На площадках разного уровня рассматривается очень важный документ - проект социально-экономического развития на следующую пятилетку. Проект важен, проект очень интересный. 7 направлений, которые обозначены, бесспорно, заслуживают внимание, они каскадно вытекают друг за другом. Если мы говорим про делегатов, которые представляют регионы, бесспорно, это направление приоритетное для развития регионов, сокращение дифференциации, которая сегодня есть у нас между столицей и другими областными центрами и регионами. Если мы говорим о социальной сфере, это и демографическая безопасность, это и развитие человеческого потенциала. Если затрагивать экономику, это достойные рабочие места, это занятость людей, это доходы наших белорусов, это качество жизни. А цель проекта социально-экономического развития четко обозначена, она правильная, эта цель, чтобы каждый белорус действительно увидел, ощутил эти новые подходы по качеству жизни. И в этом направлении страна будет двигаться".