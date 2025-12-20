Делегаты ВНС в трудовых коллективах подробно рассказывают о задачах на пятилетие

Укрепление здоровья, рост конкурентоспособности, комфортные условия для жизни. Чтобы подробно рассказать о задачах на пятилетие, делегаты VII Всебелорусского народного собрания проводят встречи в трудовых коллективах. Что интересует людей на местах?

Программа социально-экономического развития затрагивает все сферы жизни, а значит, от ее выполнения будут зависеть жизнь каждого белоруса.

Утренняя планерка в Богушевской амбулатории врача общей практики проходит особенно оживленно. Слово - старшей медсестре, делегату VII Всебелорусского народного собрания Юлии Голубевой. Коллектив понимает: на медиках лежит ответственность особая. Национальная демографическая безопасность - сохранение населения и укрепление здоровья - первый приоритет на ближайшее пятилетие.

Юлия Голубева, делегат VII Всебелорусского народного собрания, старшая медсестра Богушевской амбулатории:

"Если каждый работник, независимо от сферы деятельности, будет выполнять свои задачи качественно, от этого и будет зависеть развитие страны".

Среди задач для всей страны - охватить диспансеризацией не менее 95 % взрослых, чтобы условия были комфортными и для пациентов, и для медиков. До 2030 предстоит построить и реконструировать почти два десятка поликлиник и 40 больниц. Коллектив Богушевской амбулатории отвечает за здоровье 3,5 тыс. человек. Сделали ремонт, внедряют цифровые решения.

Снежана Богданова, заведующая Богушевской амбулаторией:

"У нас функционируют клинико-диагностическая лаборатория, физиотерапевтический кабинет, рентгенологическая служба и дневной стационар на 8 коек, работающий в две смены. В этом году мы получили новую стоматологическую установку. На сегодняшний день у нас полностью закрыт лист ожидания на эндопротезирование: все пациенты уже прооперированы".

Конкретные задачи для достижения цели

Акцент на подготовку кадров. В Витебском госуниверситете субботнее утро началось с обсуждения итогов Всебелорусского народного собрания. За трибуной - как и во время прений в столице - ректор, делегат Валентина Богатырева. Последовательно о каждом из приоритетов пятилетней стратегии развития страны. Особый интерес у представителей научного сообщества к вопросам технологического суверенитета и инновационных разработок. Витебские ученые, к примеру, уже применяют искусственный интеллект в проектах на стыке IT и медицины.

Яна Малашенко, старший преподаватель Витебского государственного университета имени П. М. Машерова:

"Университеты дают большую базу знаний и возможности для самореализации, и это поддерживается на местах работы молодых преподавателей".

Александр Сергеев, доцент кафедры Витебского государственного университета имени П. М. Машерова:

"Высшее образование в регионах - важный элемент образовательной системы Беларуси. Поддержка вузов за пределами столицы - это значимый вклад в будущее страны, на чем акцентировал внимание Президент в своем выступлении на Всебелорусском народном собрании".

Приложить максимум усилий, чтобы талантливая молодежь оставалась на малой родине - одна из важных задач для регионов. Одаренным и целеустремленным абитуриентам готовы идти навстречу.

Валентина Богатырева, делегат VII Всебелорусского народного собрания, ректор:

"Это беспрецедентные цифры по целевой подготовке, это классы различной направленности: педагогические, агроклассы, инженерные. Самое главное - понимать, кем ты хочешь быть и двигаться вперед".

От качественной подготовки кадров зависит работа предприятий. Планку на пятилетие взяли высокую во всех сферах. Что касается машиностроения - важно чувствовать тренды, наращивать нужное производство и масштабировать практику запуска сборочных производств за рубежом: во Вьетнаме, Иране, странах Африки.

Инвестиционные проекты в промышленности

"Мы имеем перспективные задумки и наработки в создании белорусского поезда в Фаниполе, отечественного самолета в Барановичах, рулонного пресс-подборщика, доильного робота, восстановлении компетенций судостроения на пинском заводе. Пока слабое предложение по нефтехимическому комплексу, после модернизации НПЗ прорывных проектов нет. Вижу, что постепенно губите и химволокно ("Могилевхимволокно". - Прим. ред.). Все эти производства крайне важны для будущего Беларуси. Надо фактически в ручном режиме контролировать все названные стройки", - сказал Александр Лукашенко во время Всебелорусского народного собрания.

Цеха предприятия "Бобруйскагромаш". Именно этому коллективу поручено создание отечественного пресс-подборщика, который так ждут аграрии. Завершающие настройки, стендовые испытания. И к зеленой жатве следующего года техника отправится в хозяйства для наработки.

Олег Корсак, гендиректор ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш":

"Пресовальная камера переменная, позволяет прессовать материал более высокой плотности".

Рабочий день на Рогачевском МКК начался в зале Центра культуры. Делегат, начальник цеха предприятия Вячеслав Ясенецкий - человек не медийный, но сегодня именно он в центре внимания коллектива. Есть чем поделится с коллегами.

Вячеслав Ясенецкий, делегат VII Всебелорусского народного собрания, начальник цеха Рогачевского молочноконсервного комбината:

"Опора на реальную экономику, на производство, на сельское хозяйство, социальную стабильность, на сильные регионы, я считаю, что Рогачевщина в их числе".

Каждый день цеха комбината перерабатывают тысячу тонн сырья. Торговые отношения связывают производителя с более чем 20 странами. Выпуск качественной продукции невозможно без усиления технологического суверенитета. Время требует от производителя активных действий. Ориентиры определены. На них будет держать курс производитель.

Руслан Козлов, ведущий инженер Рогачевского молочноконсервного комбината:

"Современные технологии должны дополнять труд людей и облегчать. Это перекликается с одним из приоритетов, которые глава государства обозначил - развитие технического прогресса".

В завершение выступления - вопросы от коллектива. Интерес понятен. Ведь от развития страны, региона, предприятия зависит жизнь каждой семьи.